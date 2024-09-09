ميعاد مباراة فلسطين والأردن في تصفيات كأس العالم 2026

تحدد ميعاد مباراة فلسطين والأردن، المرتقبة بينهما في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026، والتي ينتظرها جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

أنهى منتخب فلسطين الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة الأدرن في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2024.

ويتواجه منتخب فلسطين مع الأردن، في إطار منافسات الجولة الثانية، التي تضم بجوارهما أيضاً كل من، الكويت وكوريا الجنوبية والعراق وعمان.

استهل منتخب فلسطين مواجهاته في تصفيات كأس العالم 2026، بالتعادل السلبي أمام كوريا الجنوبية في الجولة الأولى.

كما تعادل منتخب الأردن مع الكويت بنتيجة 2-2، خلال مواجهات نفس الجولة، ليحصل كل منتخب على نقطة وحيدة.

وضرب منتخب فلسطين موعداً مع الأردن في الجولة الثانية، التي يسعى فيها كل منهما إلى تحقيق فوزه الأول في تصفيات المونديال.

وينشر لكم “الموجز" في السطور الآتية، موعد مباراة فلسطين والأردن بتصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة فلسطين والأردن

وتقرر أن يكون يوم الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري، هو موعد مباراة فلسطين والأردن القادمة.

وتبدأ صافرة هذا اللقاء، في تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والسادسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والأردن

وتذاع أحدث مباراة فلسطين والأردن، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بالدور الثالث.

مباراة فلسطين

تشكيل فلسطين المتوقع أمام الأردن

ومن المتوقع أن يكون تشكيل فلسطين أمام الأردن كالآتي:

حراسة المرمى: رامي حمادة.

الدفاع: ميلاد تيرمانيني، كاميلو سالدانا، ياسر حمد، مصعب البطاط.

خط الوسط: عطاء جابر، جوناثان زوريلا، عدي خروب، عميد ماهجنا.

الهجوم: وسام أبو علي، تامر صيام، عدي الدباغ.

تشكيل الأردن المتوقع أمام فلسطين

حراسة المرمي: يزيد أبو ليلة.

خط الدفاع: عبد الله نصيب - يزن العرب - محمد ابو حشيش - يزن العرب.

وسط الملعب : محمود المرضي.- نزار الرشدان - نور الروابده.

الهجوم: موسى التعمري - يزن النعيمات - علي علوان.

ترتيب مجموعة فلسطين في تصفيات كأس العالم

1- العراق.. 3 نقاط.

2- الأردن.. نقطة.

3- الكويت.. نقطة.

4- كوريا الجنوبية.. نقطة.

5- فلسطين.. نقطة.

6- عمان بدون رصيد.

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