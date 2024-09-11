بعد وفاته.. الساعات الأخيرة في حياة إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي، منذ قليل، عن وفاة مدربه إيهاب جلال، وذلك بعد صراعه مع المرض خلال الفترة الماضية.

وكان إيهاب جلال مدرب منتخب مصر السابق والإسماعيلي، قد تعرض لوعكة صحية شديدة، نُقل على إثرها للمستشفى التخصصي بالقاهرة.

وعندما نقل إلى المستشفى يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر، تأكد إصابته بجلطة دماغية، وتدخل الأطباء بسرعة فائقة للتحسن من حالته.

وخضع إيهاب جلال في ذلك الوقت لعمليتين جراحتيين قبل نقله إلى الرعاية المركزة.

وكشف حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، اليوم عن نبأ وفاة إيهاب جلال، لكن لم يحدد موعد ومكان الدفنة بعد.

اتحاد الكرة ينعي إيهاب جلال

نعى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إيهاب جلال مدرب منتخب مصر السابق، من خلال بيان رسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

وكتب اتحاد الكرة في بيانه: "يتقدم مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والمدير التنفيذي وجميع العاملين، بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الكابتن إيهاب جلال داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون".

النادي الأهلي ينعي إيهاب جلال

وحرص النادي الأهلي أيضاً، على أن ينعي إيهاب جلال، في بيان رسمي اليوم أيضاً.

وقال الأهلي في بيانه: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، الذي وافته المنية اليوم".

وأضاف: " داعين المولى عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

وأتم: "يتقدم النادي الأهلي بالعزاء للنادي الإسماعيلي ومجلس إدارته وأعضائه وجماهيره في وفاة المغفور له بإذن الله. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة إيهاب جلال

وكتب نادي الإسماعيلي في بيانه: "ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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