نيس الفرنسي يعلن موعد المؤتمر الصحفي لتقديم محمد عبد المنعم.. وهذا سر تأجيله

أعلن نادي نيس الفرنسي، موعد المؤتمر الصحفي لتقديم محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى وسائل الإعلام وذلك بعد إتمام انتقاله إلى نيس قادمًا من صفوف الأهلي.

موعد المؤتمر الصحفي لتقديم محمد عبد المنعم

كتب نادي نيس الفرنسي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس: «مؤتمر تقديمي جديد لمحمد عبدالمنعم غدًا الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت باريس».

محمد عبدالمنعم

سيعقد نادي نيس الفرنسي، مؤتمرا صحفيا، غدًا الخميس الموافق 12 سبتمبر، لتقديم عبدالمنعم كلاعب جديد في الفريق، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وكان نادي نيس الفرنسي قد أعلن سابقًا، عن تأجيل المؤتمر الصحفي لتقديم محمد عبدالمنعم، والذي كان مقررًا عقده يوم 4 سبتمبر الماضي، بسبب استدعائه لمنتخب مصر، ولكن اعتذر اللاعب عن عدم الانضمام إلى معسكر الفراعنة في التوقف الدولي، لعدم الجاهزية البدنية ولرغبته في الدخول بأجواء الفريق الفرنسي.

انضم عبد المنعم إلى نيس، بعقد مدتة 4 أعوام، ويرتدي اللاعب قميص رقم 5 مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفرنسي.

وشارك محمد عبد المنعم لأول مرة مع نيس يوم الأحد في الفوزعلى أنجيه بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وبدأ عبد المنعم اللقاء من على مقاعد البدلاء، بينما بدأ الكندي الجديد مويس بومبيتو أساسيًا بجوار القائد المخضرم دانتي.

ويعتبرمحمد عبد المنعم تاسع مصري يخوض مباراة رسمية في الدوري الفرنسي بعد كل من:

مصطفى محمد

أحمد حسام ميدو وحسني

عبد ربه

أحمد أبو مسلم

إسماعيل رفعت

مظهر عبد الرحمن

أنور جيومي

فؤاد صادق

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2024-2025

باريس سان جيرمان - 9 نقاط

أولمبيك مارسيليا - 7 نقاط

نانت - 7 نقاط

لنس - 7 نقاط

موناكو - 7 نقاط

ليل - 6 نقاط

لوهافر - 6 نقاط

نيس - 4 نقاط

ستراسبورج - 4 نقاط

ريمس - 4 نقاط

رين - 3 نقاط

ستاد بريست - 3 نقاط

أوكسير - 3 نقاط

أولمبيك ليون - 3 نقاط

تولوز - 2 نقاط

مونبلييه - 2 نقاط

إنجيه - بدون نقاط

سانت إتيان - بدون نقاط

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