كونراد ميشالاك يصل القاهرة لتوقيع عقود الانضمام للزمالك.. تفاصيل

يستقبل نادي الزمالك، مساء اليوم الأربعاء، البولندي كونراد ميشالاك، الوافد الجديد إلى صفوفه، قادمًا من نادي أحد السعودي، لتوقيع عقود الانضمام للزمالك. التفاصيل يستعرضها الموجز في السطور التالية.

كونراد ميشالاك يصل القاهرة لتوقيع عقود الانضمام للزمالك

واتفق مسؤولو نادي الزمالك مع الجناح الأيمن كونراد ميشالاك، حول حصوله على راتب يصل إلى مليون و800 ألف دولار فى الموسم الذى سيخوضه مع الفريق الأبيض، خاصة أن نادى أحد لم يتقاض أى مقابل نظير الموافقة على إعارة اللاعب.

كونراد ميشالاك

يجيد البولندي كونراد ميشالاك اللعب في مركز المهاجم الصحيح، والجناح، لذلك سوف يكون إضافة قوية للقلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد تعاقد مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

وكان الزمالك سبق وتعاقد من قبل مع المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب، وأيضًا انضم للقلعة البيضاء كل من محمد حمدي والسنغالي سيدي نداي.

عمر فرج.

محمود بنتايك.

محمد حمدي.

سيدي نداي.

موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الشرطة الكيني، في العاصمة الكينية نيروبي، يوم السبت 14 سبتمبر الجاري، ويسعى الزمالك تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز لتحقيق بداية قوية في البطولة.

ويطمح فريق الزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية، بمباراة الذهاب لتسهيل مهمته في لقاء الإياب وضمان التأهل إلى دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

تذاع جميع مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2025 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

وكان الزمالك توج بطلاً للكونفدرالية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربى، بهدف دون رد، عن طريق اللاعب أحمد حمدى.

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