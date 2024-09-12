موعد مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025
أسدل الستار على مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، بانتهاء فترة التوقف الدولي عن شهر سبتمبر الجاري، وخوض المنتخبات أول جولتين من التصفيات، والتي شهدت سيطرة المنتخبات العربية على قمة المجموعات.
وحقق منتخب مصر الفوز في أول جولتين من التصفيات أمام منتخب كاب فيردي وبوتسوانا على الترتيب، ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة ويقترب من حصد بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا.
ويقدم الموجز لمتابعيه، جدول مباريات الجولة الثالثة من التصفيات، والمقرر لها في فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل.
مواعيد مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025
7-10-2024
السنغال ضد مالاوي
مالي ضد غينيا بيساو
الرأس الأخضر ضد بوتسوانا
غينيا الإستوائية ضد ليبيريا
مدغشقر ضد جامبيا
أنجولا ضد النيجر
الكونغو الديمقراطية ضد تنزانيا
الكاميرون ضد كينيا
موزمبيق ضد إيسواتيني
الجابون ضد ليسوتو
جنوب أفريقيا ضد الكونغو
ناميبيا ضد زيمبابوي
بوركينا فاسو ضد بوروندي
ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 كاملة
ترتيب المجموعة الأولى
1- تونس - 6
2- جزر القمر - 2
3- جامبيا - 1
4- مدغشقر - 1
ترتيب المجموعة الثانية
1- المغرب - 6
2- الجابون - 3
3- إفريقيا الوسطى - 3
4- ليسوتو - 0
ترتيب المجموعة الثالثة
1- مصر - 6
2- كاب فيردي - 3
3- موريتانيا - 3
4- بوتسوانا - 0
ترتيب المجموعة الرابعة
1- نيجيريا - 4
2- بنين - 3
3- رواندا - 2
4- ليبيا - 1
ترتيب المجموعة الخامسة
1- الجزائر - 6
2- توجو - 2
3- غينيا الاستوائية - 1
4- ليبيريا - 1
ترتيب المجموعة السادسة
1- أنجولا - 6
2- السودان - 3
3- غانا - 1
4- النيجر - 1
ترتيب المجموعة السابعة
1- كوت ديفوار - 6
2- زامبيا - 3
3- سيراليون - 1
4- تشاد - 1
ترتيب المجموعة الثامنة
1- الكونغو الديموقراطية - 6
2- تنزانيا - 4
3- إثيوبيا - 1
4- غينيا - 0
ترتيب المجموعة التاسعة
1- موزمبيق - 4
2- مالي - 4
3- غينيا بيساو - 3
4- إيسواتيني - 0
ترتيب المجموعة العاشرة
1- كينيا - 4
2- الكاميرون - 4
3- زيمبابوي - 2
4- ناميبيا - 0
ترتيب المجموعة الحادية عشرة
1- أوغندا - 4
2- جنوب إفريقيا - 4
3- الكونغو - 3
4- جنوب السودان - 0
ترتيب المجموعة الثانية عشرة
1- بوركينا فاسو - 4
2- السنغال - 4
3- بوروندي - 3
4- ماالاوي - 0
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