موعد مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

أسدل الستار على مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، بانتهاء فترة التوقف الدولي عن شهر سبتمبر الجاري، وخوض المنتخبات أول جولتين من التصفيات، والتي شهدت سيطرة المنتخبات العربية على قمة المجموعات.

وحقق منتخب مصر الفوز في أول جولتين من التصفيات أمام منتخب كاب فيردي وبوتسوانا على الترتيب، ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة ويقترب من حصد بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا.

ويقدم الموجز لمتابعيه، جدول مباريات الجولة الثالثة من التصفيات، والمقرر لها في فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

7-10-2024

السنغال ضد مالاوي

مالي ضد غينيا بيساو

الرأس الأخضر ضد بوتسوانا

غينيا الإستوائية ضد ليبيريا

مدغشقر ضد جامبيا

أنجولا ضد النيجر

الكونغو الديمقراطية ضد تنزانيا

الكاميرون ضد كينيا

موزمبيق ضد إيسواتيني

الجابون ضد ليسوتو

جنوب أفريقيا ضد الكونغو

ناميبيا ضد زيمبابوي

بوركينا فاسو ضد بوروندي

منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 كاملة

ترتيب المجموعة الأولى

1- تونس - 6

2- جزر القمر - 2

3- جامبيا - 1

4- مدغشقر - 1

ترتيب المجموعة الثانية

1- المغرب - 6

2- الجابون - 3

3- إفريقيا الوسطى - 3

4- ليسوتو - 0

ترتيب المجموعة الثالثة

1- مصر - 6

2- كاب فيردي - 3

3- موريتانيا - 3

4- بوتسوانا - 0

ترتيب المجموعة الرابعة

1- نيجيريا - 4

2- بنين - 3

3- رواندا - 2

4- ليبيا - 1

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الجزائر - 6

2- توجو - 2

3- غينيا الاستوائية - 1

4- ليبيريا - 1

ترتيب المجموعة السادسة

1- أنجولا - 6

2- السودان - 3

3- غانا - 1

4- النيجر - 1

ترتيب المجموعة السابعة

1- كوت ديفوار - 6

2- زامبيا - 3

3- سيراليون - 1

4- تشاد - 1

ترتيب المجموعة الثامنة

1- الكونغو الديموقراطية - 6

2- تنزانيا - 4

3- إثيوبيا - 1

4- غينيا - 0

ترتيب المجموعة التاسعة

1- موزمبيق - 4

2- مالي - 4

3- غينيا بيساو - 3

4- إيسواتيني - 0

ترتيب المجموعة العاشرة

1- كينيا - 4

2- الكاميرون - 4

3- زيمبابوي - 2

4- ناميبيا - 0

ترتيب المجموعة الحادية عشرة

1- أوغندا - 4

2- جنوب إفريقيا - 4

3- الكونغو - 3

4- جنوب السودان - 0

ترتيب المجموعة الثانية عشرة

1- بوركينا فاسو - 4

2- السنغال - 4

3- بوروندي - 3

4- ماالاوي - 0

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