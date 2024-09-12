أبرز المشاهد من جنازة إيهاب جلال مدرب منتخب مصر السابق

حرص نجوم كرة القدم المصرية، على تشييع جثمان إيهاب جلال المدير الفني لـ منتخب مصر الأسبق، والمدرب الحالي لنادي الإسماعيلي، والتي أقيمت عصر اليوم الخميس في التجمع الخامس.

وتوفي إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الأسبق مساء الأربعاء الماضي، بعد تدهور حالته الصحية، عقب الأزمة التي حلت به في الأيام الأخيرة ونقل على إثرها إلى المستشفى.

وتم تشييع جثمان إيهاب جلال عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي، بالتجمع الخامس على أن تتلقى الأسرة العزاء يوم الجمعة المقبل بمسجد النزهة للقوات المسلحة أمام سيتي ستارز.

أشرف صبحي على رأس الحضور في جنازة إيهاب جلال

وحرص عدد كبير من رموز كرة القدم الحاليين والقدامى، على توديع جثمان إيهاب جلال، والحضور في صلاة الجنازة اليوم الخميس، وعلى رأسهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وظهرت علامات الحزن والبكاء الشديد على وجه أحمد الشيخ لاعب الإسماعيلي، وكان إيهاب جلال هو صاحب تعاقد الدراويش مع أحمد الشيخ بعد غياب اللاعب عن الساحة الرياضية.

فضلًَا عن دخول عدد من نجوم الكرة المصرية في حالة من البكاء الهستيري بسبب علاقة إيهاب جلال معهم داخل وخارج الملعب.

إيهاب جلال

ويستعرض الموجز في السطور التالية، ابرز المحطات في مسيرة إيهاب جلال مدرب نادي الإسماعيلي الراحل بعد وفاته..

محطات من مسيرة إيهاب جلال التدريبية

وخلال مشواره الكوري، تولى إيهاب جلال تدريب كل من:-

الحمام

كفر الشيخ

فريق تليفونات بني سويف

مصر للمقاصة ، وحقق معه المركز الثاني في الدوري الممتاز موسم 2016-2017، وكان منافسًا شرسًا للبطل النادي الأهلي.

وشغل منصب مدير الكرة بالمصري والإسماعيلي

كما كانت لجلال، رحلة تدريبية قصيرة مع الزمالك خلال عام 2018

إنبي

الأهلي طرابلس الليبي

تدريب منتخب مصر لفترة قصيرة، حيث تولى القيادة الفنية للفراعنة في ثلاث مباريات فقط، منها مباراتين رسميتين في التصفيات الإفريقية أمام غينيا وإثيوبيا، بالإضافة إلى مباراة ودية ضد كوريا الجنوبية.

رسالة مؤثرة من أحمد الشيخ بعد وفاة إيهاب جلال

وأثار أحمد الشيخ لاعب الإسماعيلي، الجدل أيضاً، بعد نعيه لـ إيهاب جلال.

وكتب الشيخ عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: “لا إله إلا الله اللهم اجرنى فى مصيبتى كابتن ايهاب جلال فى ذمة الله يارب صبرنى”.

وقال في بيان آخر: حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى كان سبب فى تدمير نفسيتك حسبى الله ونعم آلوكيل فى أى حد شكك فى ذمتك وشرفك".

وأختتم:" حسبى الله ونعم الوكيل فى اى حد جرحك بكلمة حسبى الله ونعم الوكيل فى أى حد كان سبب فى تعبك حسبى الله ونعم الوكيل".

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