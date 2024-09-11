بعد وفاة إيهاب جلال متأثرا.. اعرف علامات الإصابة بجلطة في المخ

بعد وفاة إيهاب جلال بجلطة في المخ.. توفى الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي منذ ساعات قريبة بعد إصابته بجلطة في المخ. وتحدث جلطة المخ أو السكتة الدماغية، عندما يتم انسداد تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يتسبب في نقص الأوكسجين والمواد الغذائية التي تحتاجها خلايا الدماغ.

أنواع الجلطات الدماغية

يرصد لكم الموجز خلال السطور التالية أنواع الجلطات الدماغية وكل ما تريد معرفته عن الأعراض التي قد تشير إلي حدوث جلطة مخية.

هناك نوعان رئيسيان من الجلطات الدماغية:

1- الجلطة الإقفارية، والتي تحدث عندما يكون هناك انسداد في الأوعية الدموية.

2- والنزيف الدماغي، والذي يحدث عندما ينزف وعاء دموي داخل الدماغ.

أعراض الجلطة الدماغية

الأعراض التي قد تشير إلى حدوث جلطة مخية يكشفها الموجز في التقرير التالي، وتشمل:

1. ضعف مفاجئ: قد يتسبب ذلك في ضعف أو شلل في أحد جانبي الجسم، مثل ضعف الذراع أو الساق على جانب واحد من الجسم.



2. خدر أو تنميل مفاجئ: يشعر الشخص بالخدر أو التنميل في الوجه أو الذراع أو الساق، وغالبًا ما يكون ذلك على جانب واحد من الجسم.

3. صعوبة في الكلام: قد يجد الشخص صعوبة في التحدث بوضوح أو فهم الكلام، وقد يكون الكلام غير واضح أو غير منطقي.

4. فقدان التوازن والتنسيق: قد يعاني الشخص من صعوبة في الحفاظ على توازنه، ويشعر بالدوار، أو قد يعاني من صعوبة في المشي.

5. مشاكل في الرؤية: يمكن أن تؤدي الجلطة إلى فقدان الرؤية المفاجئ أو التغير في الرؤية في إحدى أو كلتا العينين.

6. صداع شديد مفاجئ: يمكن أن يحدث صداع شديد وغير عادي، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الغثيان أو القيء.

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، فمن الضروري الحصول على علاج طبي فوري، لأن العلاج المبكر يمكن أن يقلل من الأضرار التي تحدث للدماغ ويحسن فرص التعافي، أو زيارة الطبيب علي الفور لأخذ الاستشارة الطبية الصحيحة لتجنب تصعيد المشكلة إلي أكثر خطورة.

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