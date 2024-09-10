نصائح هامة للحفاظ على صحة الطلاب قبل العام الدراسي الجديد 2024- 2025.. تزايد اهتمام أولياء الأمور بالبحث عن نصائح هامة للحفاظ على صحة الطلاب قبل العام الدراسي الجديد 2024- 2025، تزامنا مع انتهاء الإجازة الصيفية ومع قدوم العام الدراسي الجديد، حيث يبحث عدد كبير من أولياء الأمور وخاصة الأمهات من أجل تهئية أبنائهم للعام الدراسي الجديد.

نصائح هامة للحفاظ على صحة الطلاب قبل العام الدراسي الجديد

ويقدم موقع الموجز خلال السطور التالية، بعض النصائح والخطوات التي يمكن اتباعها لتحسين الاستعداد البدني والعقلي.

1- الاستيقاظ مبكرا: يجب مساعدة الطالب على التعودّ على روتين النوم المبكر الذي يساعده على التركيز العقلي، ليجعله في كامل نشاطه في الصباح.

2- تجنب الأجهزة الإلكترونية يجب تجنب مشاهدة الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في فترة ما قبل النوم، لأنها تبعث الضوء الأزرق الذي يؤثر سلبا على النوم.

3- الاهتمام بالنظافة الشخصية: يبدأ الطلاب في المرحلة الابتدائية بالاعتياد على كيفية تنظيف أنفسهم دون مساعدة الآخرين، مع ضرورة الاهتمام بتنظيف الأسنان باستمرار لتجنب التسوس.

4- نوعية الغذاء: التركيز على نوعية الغذاء والأطعمة الصحية والتقليل من السكريات والأطعمة الجاهزة. ومن أفضل خيارات الطعام: الجوز والسمك، والشوكولاتة الداكنة، وتناول أغذية غنية بالبروتينات كونها مصدر للطاقة، ومنها اللحوم الحمراء والبيض والألبان والعدس والفول. ومن المفيد تزويد الطالب بالمكّسرات والفواكه والخضراوات، وعدم إهمال وجبة الفطور.

5- شرب الماء: يجب الإكثار من شرب الماء أيضا.

6- الاهتمام بالرياضة، ممارسة الرياضة مهمة جداً للإطفال لأنها تزيد من نشاط الذاكرة وقوتها، وتحسن من أداء الطالب وتركيزه.

نصائح هامة لتجنب إصابة الطلاب بأى مرض خلال العام الدراسي

- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون للوقاية من الأمراض المعدية.

- تناول الأطعمة الصحية والتأكد من الحصول على قسط كاف من النوم.

- ممارسة التمارين الخفيفة في المنزل.

- عند اصطفاف الطلاب في الصباح، يجب احترام مسافة التباعد الجسدي التي لا تقل عن متر واحد.

- عدم لمس حافة سلالم المدرسة إلا للضرورة القصوى.

- احرص على استخدام الأدوات المنزلية الخاصة بك ولا تستخدم أدوات أحد الزملاء.

- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة في المدرسة أو في طريقك إلى المدرسة.

التهوية الطبيعية للفصول الدراسية خلال اليوم الدراسي هي الأفضل دائمًا.

- اترك مسافة أمان كافية بينك وبين الآخرين.

- سلم على أصدقائك من بعيد دون مصافحتهم أو احتضانهم أو تقبيلهم.

تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، عن تعديل خريطة بداية العام الدراسي الجديد 2025 2024 - 2025، والذي يشمل:

1-فترة التدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا.

2- زيادة مدة الحصة الدراسية بمقدار 5 دقائق.

إقرأ ايضا

منح جامعة مصر للمعلوماتية للوافدين من فلسطين والسودان وسوريا

حقيقة تسريب امتحان الديناميكا الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2024