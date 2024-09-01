ائتلاف أولياء أمور مصر يوجه نصائح لتهيئة الطلاب لـ العام الدراسي الجديد

قبل بداية العام الدراسي الجديد 2025 وجهت داليا الحزاوي، مؤسِّسة ائتلاف أولياء أمور مصر وخبيرة الأسرة، نصائح لتهيئة الطلاب للمدارس حيث قالت إن الإجازة الصيفية تقترب من الانتهاء، وينبغي على الأسر الآن وضع خطة لتعديل مواعيد النوم والاستيقاظ لدى الأبناء، والتقليل من السهر المبالغ فيه، والكسل، وإدمان الألعاب الإلكترونية وتصفح الإنترنت.

ويكشف “الموجز” نصائح الخبيرة الأسرية داليا الحزاوي للطلاب وأولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي الجديد 2025 والذي من المقرر أن يبدأ يوم 21 سبتمبر الجاري للمدارس الحكومية والخاصة أما للمدارس الدولية فسيبدأ يوم 8 سبتمبر من نفس الشهر.

بداية العام الدراسي الجديد 2025

نصائح لتهيئة الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد

وفي هذا السياق، أكدت الحزاوي أن التهيئة للمدارس تحتاج إلى فترة كافية قبل بداية العام الدراسي الجديد 2025 وكلما طالت مدة التهيئة، كان ذلك أفضل للأبناء، كما شددت على أهمية التحدث بشكل إيجابي مع الأبناء عن المدرسة، باعتبارها السبيل لتحقيق أحلامهم، مشيرة إلى أن الاستعداد النفسي لا يقل أهمية عن شراء المستلزمات المدرسية ودفع المصاريف.

طريقة تهيئة الطلاب للمدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد 2025

تنظيم مواعيد النوم: تعويد الأبناء على تنظيم مواعيد النوم قبل عدة أسابيع من بدء الدراسة.

تقليل النفقات: إجراء جرد للأدوات المدرسية والملابس من العام الماضي لاستخدام ما يمكن

استغلاله هذا العام، وشراء المستلزمات من أماكن بيع الجملة أو من المعارض التي تنظمها الدولة والمجتمع المدني.

تجديد الشنط المدرسية: التفكير في تجديد الشنط القديمة عبر إصلاحها أو استخدام استيكرات لتغيير شكلها.

تجهيز مكان المذاكرة: تأمين مكان هادئ ومناسب للدراسة بعيدًا عن الضوضاء.

التغذية الصحية: تعديل نوعية الأغذية لتكون صحية ومتوازنة، لتعزيز التحصيل الدراسي.

مراجعة المواد الدراسية: تذكير الأبناء بالمعلومات الدراسية المتراكمة، ويمكن الاستعانة بالفيديوهات التعليمية على يوتيوب.

الاطلاع على لائحة الانضباط: أهمية الاطلاع على لائحة الانضباط المدرسي ومناقشتها مع الأبناء لضمان الالتزام بها.

بداية العام الدراسي الجديد 2025



مناشدة بخصوص تنظيم سلوك الطلاب



اختتمت الحزاوي مناشدة المدارس بضرورة وضع خطة تنظيمية لإدارة سلوك الطلاب خلال الفسحة والدخول والخروج من المدرسة، لتفادي الحوادث والإصابات والضروري تنظيم ذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد.

تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي



كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، عن تعديل خريطة بداية العام الدراسي الجديد 2025 2024 - 2025، والذي يشمل:

زيادة فترة التدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا.

زيادة مدة الحصة الدراسية بمقدار 5 دقائق.

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