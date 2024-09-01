منح جامعة مصر للمعلوماتية للوافدين من فلسطين والسودان وسوريا

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية عن تقديم 20 منحة دراسية متدرجة للطلاب السودانيين، والفلسطينيين، والسوريين للعام الأكاديمي 2024-2025، للدراسة في كلياتها الأربع: علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم.

تأتي هذه المبادرة امتدادًا لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم الطلاب المتفوقين، وتماشيًا مع ما تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الوافدين من خلال الجامعات الحكومية ضمن مبادرة "مرحبا - الدراسة في مصر"، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تفاصيل المنح الدراسية المتدرجة بجامعة مصر للمعلوماتية

تتضمن حزمة المنح ثلاث فئات مختلفة، تُحدد وفقًا للمجموع الذي حصل عليه الطالب في الثانوية العامة من دولته، وبناءً على الحد الأدنى المقرر من المجلس الأعلى للجامعات المصرية:

فئة "أ": للطلاب الحاصلين على 90% فأعلى في الأقسام العلمية، و80% فأعلى في القسم الأدبي.

للطلاب الحاصلين على 90% فأعلى في الأقسام العلمية، و80% فأعلى في القسم الأدبي. فئة "ب": للطلاب الحاصلين على مجموع يتراوح بين 80% إلى أقل من 90% في الأقسام العلمية، وبين 70% إلى أقل من 80% في القسم الأدبي.

للطلاب الحاصلين على مجموع يتراوح بين 80% إلى أقل من 90% في الأقسام العلمية، وبين 70% إلى أقل من 80% في القسم الأدبي. فئة "ج": لمن هم دون ذلك.

مصاريف كليات جامعة مصر للمعلوماتية للطلاب الوافدين

جاءت مصروفات الكليات وفقًا للفئات المذكورة كالتالي:

الطلاب الوافدين من السودان:

فئة "أ": 2000 دولار.

فئة "ب": 2500 دولار.

فئة "ج": 2900 دولار.

الطلاب الوافدين من فلسطين وسوريا:

فئة "أ": 2500 دولار.

فئة "ب": 3000 دولار.

فئة "ج": 3500 دولار.

استراتيجية جامعة مصر للمعلوماتية ودعم المتفوقين

وافق مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية على تقديم 20 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة والشهادات الأجنبية، إلى جانب حزمة من المنح المتدرجة للمتفوقين علميًا ورياضيًا. تأتي هذه المنح كجزء من استراتيجية الجامعة لاستقطاب أفضل العقول، وتماشياً مع مبادرة رئيس الجمهورية لتوطين صناعة التكنولوجيا في مصر. تهدف الجامعة من خلال هذه المنح إلى دعم الطلاب المتميزين من الدول التي تعاني من الصراعات، وإتاحة فرص متكافئة لهم للدراسة في مجالات تكنولوجيا المستقبل.

تصريحات رئيس الجامعة بشأن منح الوافدين

وأكدت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة المصرية للأشقاء السودانيين والفلسطينيين والسوريين، وخاصة في مجال التعليم. وأشارت إلى أن الجامعة تقدم 16 برنامجًا تعليميًا متخصصًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الذكاء الاصطناعي، وهندسة البيانات، وتحليل الأعمال، وتصميم الألعاب الإلكترونية.

وأعربت بهجت عن شكرها للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على هذه المبادرة الإنسانية التي تتيح فرص الدراسة للطلاب القادمين من فلسطين والسودان وسوريا في الجامعات المصرية. وأشارت إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية تعتبر من أوائل الجامعات المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتسعى إلى أن تكون في مقدمة الجامعات التخصصية في هذه المجالات.

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