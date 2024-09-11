تعرف علي.. موعد تشييع جنازة إيهاب جلال ومكان العزاء

أعلن نادي الإسماعيلي، موعد ومكان تشييع جنازة الراحل إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي فارق الحياة مساء اليوم الأربعاء، ويكشف الموجز هذه التفاصيل

موعد ومكان عزاء الراحل إيهاب جلال

وأوضح نادي الإسماعيلي في بيانه الذي أصدره مساء اليوم، أن موعد تشييع جنازة إيهاب جلال، سيكون غدًا الخميس، عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي، بالتجمع الخامس على أن تتلقى الأسرة العزاء يوم الجمعة المقبل بمسجد النزهة للقوات المسلحة أمام سيتي ستارز.

إيهاب جلال

وقرر الإسماعيلي، أنه سيتم إقامة عزاء الراحل إيهاب جلال، يوم الأحد المقبل في استاد الإسماعيلية.

كان نادي الإسماعيلي قد أعلن وفاة إيهاب جلال، المدير الفني، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وكان قد نقل إلى المستشفى يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر، بعد إصابته بجلطة دماغية استدعت نقله الفوري من منزله لتلقي العلاج اللازم.

وتولى إيهاب جلال تدريب الإسماعيلي في أغسطس 2023، وأنهى الدراويش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة، وساهم في بقاء الإسماعيلي بالدوري خلال الموسم المنصرم، بينما ودع الفريق الساحلي كأس مصر من الدور نصف النهائي على يد زد.

وكانت أخر مباراة لإيهاب جلال مع الإسماعيلي كانت أمام فريق زد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وخلال مشواره الكوري، تولى إيهاب جلال تدريب كل من:-

الحمام

كفر الشيخ

فريق تليفونات بني سويف

مصر للمقاصة ، وحقق معه المركز الثاني في الدوري الممتاز موسم 2016-2017، وكان منافسًا شرسًا للبطل النادي الأهلي.

وشغل منصب مدير الكرة بالمصري والإسماعيلي

كما كانت لجلال، رحلة تدريبية قصيرة مع الزمالك خلال عام 2018

إنبي

الأهلي طرابلس الليبي

تدريب منتخب مصر لفترة قصيرة، حيث تولى القيادة الفنية للفراعنة في ثلاث مباريات فقط، منها مباراتين رسميتين في التصفيات الإفريقية أمام غينيا وإثيوبيا، بالإضافة إلى مباراة ودية ضد كوريا الجنوبية.

إقرأ أيضًا:

الشيبي يصدم بيراميدز بطلب مثير قبل الموسم الجديد.. ما القصة؟

محمود متولي يتعرض لحادث مرور قوي بعد رحيله عن الأهلي.. صورة

موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

اعرف جدول مواعيد مباريات المنتخب المصري القادمة والقنوات الناقلة