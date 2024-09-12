مبابي يرفض محاولات باريس من أجل التصالح.. والخليفي يدين اللاعب

كشفت تقارير إسبانية، عن رفض كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، محاولات الصلح من جانب باريس سان جيرمان، والتي تأتي بشأن المستحقات المالية المتأخرة ولم يحصل عليها اللاعب حتى الآن.

مبابي يرفض كل محاولات باريس من أجل التصالح

كيليان مبابي

وكان مبابي قرر إنهاء رحلته مع باريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من خلال التوقيع لريال في صفقة مجانية، بعد سلسلة من الصراعات مع ناصر الخليفي رئيس النادي ومجلس الإدارة.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، إن مبابي يرفض محاولات باريس من أجل التصالح، مشددًا على تمسكه بالتوجه إلى محكمة العدل الصناعية الفرنسية للحصول على مبلغ 55 مليون يورو الخاص به، والذي لم يتم دفعهم حتى هذه اللحظة.

وأكدت الصحيفة، أن النادي الفرنسي تفاجأ بموقف اللاعب، الذي دخلوا معه في مفاوضات قبل إضفاء الطابع الرسمي على رحيله عن النادي، بهدف الاتفاق على حل مالي مفيد لجميع الأطراف، وبالنسبة لهم، فإن صاحب الـ25 سنة لم يلتزم بكلمته.

وأشارت الصحيفة، أن مبابي التزم شفهيًا للخليفي بأن يتخلى عن الـ55 مليون يورو، وأنه لن يطالب النادي بالحصول على أي أموال مقابل الرحيل إلى ريال مدريد في الصيف.

وتابعت، أن باريس قد حاول إقناع اللاعب بتحويل هذا الاتفاق من شفهي إلى كتابي، ولكن تدهورت علاقة مبابي مع الخليفي، تسبب في انهيار ذلك تمامًا لنصل إلى النقطة الحالية.

ويحاول محامو مبابي جعل باريس يدفع مبلغ 55 مليون يورو، وأن اللاعب يرفض محاولات ناديه السابق لمنع إحالة النزاع إلى المحاكم، وسيذهب إلى المحكمة المختصة بهذا النوع من القضايا ومعه الشهود المختلفين الذين سيدعمون روايته.

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان، قدمت مستندًا يوضح أن النادي استثمر مليار يورو مقابل تواجد مبابي مع الفريق في 7 مواسم.

وأضافت أن النادي الفرنسي يحاول بهذا المستند تبرير الضرر البالغ بقرار مبابي بالرحيل عن الفريق بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده.

إقرأ أيضًا:

بـ 35 مليون .. تفاصيل عقد محمد الشناوي الجديد مع القلعة الحمراء

صلاح خارج المنافسة.. من هو المرشح الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي؟