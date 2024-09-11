مدرب رابيد بوخارست يصدم الزمالك: بوبيندزا أصبح قريب من الانضمام إلينا

أكد ماريوس سوموديكا، المدير الفني لفريق رابيد بوخارست الروماني، أن الجابوني أرون بوبيندزا، أصبح قريبًا من الانضمام إلى صفوف الفريق.

بوبيندزا في نيجيريا بانتظار التأشيرة للانضمام إلى رابيد بوخارست

وقال ماريوس سوموديكا، المدير الفني لفريق رابيد بوخارست في تصريحات لموقعي دي جي سبورت وفاناتيك الروماني: "تلقيت العديد من الرسائل من الخارج تسألني كيف تمكنا من جلب لاعب مثل بوبيندزا".

بوبيندزا

وأشار سوموديكا، أن بوبيندزا متواجد في نيجيريا حاليًا بانتظار الحصول على تأشيرة شينجن من أجل السفر إلى رومانيا وعلى تصريح العمل، ما يتبقى مجرد إجراءات شكلية.

وتابع "لولاي لم يكن ليأتي بوبيندزا إلى رابيد بوخارست أبدًا، هذه هي الحقيقة، لكن الجهود المالية التي بذلها النادي كانت مهمة".

وأضاف "ليس من السهل جلب لاعب كرة قدم كهذا إلى هنا، بوبيندزا رفض عرضًا استثنائيًا من مصر".

واختتم سوموديكا تصريحاته "الزمالك مثل ريال مدريد في إفريقيا، واتصل بي الكثير من الصحفيين وكل البرامج التليفزيونية لسؤالي عنه".

وكان الزمالك قد أعلن وصول بطاقة اللاعب الدولية يوم الجمعة الماضي قبل أن يعلن بشكل رسمي ترحيبه بصفقة المهاجم الجابوني.

وكان قد أكد موقع «I Am Sport» الروماني: إن المهاجم الدولي الجابوني أرون بوبيندزا، فضل الانتقال إلى صفوف الزمالك المصري، على حساب رابيد بوخاريست.

وأضاف أن العرض المالي المقدم من الزمالك للمهاجم الجابوني، أقنع اللاعب، والذي سيكون حوالي مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى الراتب والمكافآت.

وألقى الموقع الروماني الضوء على إعلان نادي الزمالك حصوله على البطاقة الدولية للدولي الجابوني بوبيندزا، بعد توقيعه على اتفاقية التعاقد.

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