موعد مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

ينتظر محبي كرة القدم، موعد مباراة النصر والأهلي، المرتقبة بينهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2024-2025، وتبحث عن القنوات الناقلة لها.

يستعد فريق النصر ونظيره أهلي جدة، لاستكمال رحلتهم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بهذا الموسم 2024-2025، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وضرب فريق النصر السعودي موعداً مع الأهلي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن بنسخته الجديدة.

ويستعرض “الموجز” في السطور الآتية، موعد مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

موعد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة النصر والأهلي في الجولة الثالثة من الدوري السعودي، يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر الجاري.

وتقام مباراة النصر والأهلي، على ملعب الأول بارك "معقل العالمي"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر والأهلي

تذاع مباراة الأهلي والنصر، عبر شاشة SSC السعودية، نظراً لأنها الناقل الرسمي والحصري لـ مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويمكن متابعة مباراة النصر والأهلي تحديداً عبر قناة SSC SPORT HD.

تشكيل النصر المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي العوجامي – إيميريك لابورت – أليكس تيليس.

الوسط: عبد الله الخيبري – أوتافيو – مارسيلو بروزوفيتش – تاليسكا – ساديو ماني.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: علي مجرشي – ميريح ديميرال – روجير إيبانيز – يسام الحريجي.

الوسط: زياد الجهني – فرانك كيسييه – رياض محرز – روبرتو فيرمينو – سميحان النابت.

الهجوم: عبد الكريم محمد.

مباراة النصر والأهلي

ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة النصر والأهلي

1- الهلال 6 نقاط .

2- القادسية 6 نقاط.

3- الاتحاد 6 نقاط.

4- الاتفاق 6 نقاط.

5- النصر 4 نقاط.

6- الرياض 4 نقاط .

7- الوحدة 4 نقاط.

8- الأهلي 3 نقاط.

9- التعاون 3 نقاط.

10- الشباب 4 نقاط.

11- الخليج 3 نقاط.

12- الفتح 3 نقاط.

13- الرائد نقطة واحدة.

14- ضمك نقطة واحدة.

15- العروبة بدون نقاط.

16- الخلود بدون نقاط.

17- الفيحاء بدون نقاط.

18- الأخدود بدون نقاط.

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