الاتحاد الآسيوي يوافق على نقل مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي إلى بغداد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قراره بنقل مباراة النصر السعودي و الشرطة العراقي، إلى العاصمة بغداد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكانت إدارة نادي النصر السعودي تقدمت بطلب إلى الاتحاد الآسيوي، بنقل المباراة أمام الشرطة العراقي، من كربلاء إلى العاصمة بغداد، وذلك بسبب ابتعاد كربلاء عن المطار وصعوبة تغطية بعثة العالمي أمنيا.

النصر السعودي والشرطة العراقي

موعد مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضيفًا على نظيره الشرطة العراقي، في المباراة التي ستقام يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، الساعة السابعة مساءً، على ملعب المدينة الدولي، والملقب بملعب الحبيبية.

ويخوض النصر 8 مواجهات، أمام 8 أندية مختلفة، وفق النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في مرحلة الدوري، والتي تقام للمرة الأولى بموسم 2024-2025. حيث يواجه كل من:-

الشرطة العراقي.

الاستقلال وبيرسبوليس الإيرانيين.

والغرافة القطري خارج أرضه.

الريان والسد القطريين.

العين والوصل الإماراتيين.

وتقام بطولة دوري النخبة الآسيوية، بنظام المجموعتين، بواقع مجموعة لأندية غرب آسيا، وأخرى للشرق، وتضم كل مجموعة 12 فريقًا، ليخوض كل فريق 8 مباريات أمام 8 أندية مختلفة، فيما يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل مجموعة إلى دور الـ16، فيما تقام المراحل النهائية، من ربع النهائي إلى النهائي، في السعودية بنظام التجمع.

وكانت إدارة نادي النصر السعودي اعتمدت القائمة النهائية للفريق الأول لكرة القدم، والتي تستعد للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وسط مشاركة 30 لاعبًا في القائمة.

وشهدت قائمة النصر بتواجد الصفقات الجديدة، والتي تضم الثلاثي الأجنبي (ويسلي تيكسيرا، أنجيلو جابرييل، محمد سيماكان).

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