التفاصيل الكاملة لصفقة الزمالك الجديد في الميركاتو الصيفي.. خاص

ينتظر مسؤولو نادي الزمالك وصول اللاعب البولندي كونراد ميشالاك، الذي يلعب حاليًا في أحد السعودي، إلى القاهرة خلال الساعات القادمة.

ويأتي ذلك بعد التوصل إلى اتفاق شامل بشأن التعاقد معه وإنهاء جميع الترتيبات مع ناديه للانضمام إلى الزمالك على سبيل الإعارة لموسم واحد.

تفاصيل تعاقد الزمالك مع البولندي ميشالاك

وأكد مصدر موثوق خلال تصريحات خاصة لـ "الموجز" أن إدارة الزمالك تتطلع لوصول ميشالاك إلى القاهرة قريبًا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل انضمامه رسميًا للفريق.

وأضاف المصدر أن الزمالك قد توصل إلى اتفاق مع ميشالاك بشأن راتب يصل إلى مليون و800 ألف دولار في الموسم القادم، خاصة مع عدم تحصيل نادي أحد أي رسوم لقبول الانتقال المؤقت لللاعب.

الزمالك- ميشالاك

كونراد ميشالاك، البالغ من العمر 26 عامًا، يعتبر لاعبًا بولنديًا يلعب كجناح هجومي، وقد اشتهر بسرعته الكبيرة ومهاراته البارزة في المراوغة وقدرته على صناعة الفرص في الهجوم.

وقد لعب ميشالاك في أندية خارج بولندا مثل أنقرة جوجو وألانيا سبور في تركيا، وحاليًا في أحد السعودي حيث شارك في 3 مباريات هذا الموسم سجل هدفًا وصنع مثله.

الزمالك يستعد لمواجهة الشرطة الكيني في الكونفيدرالية

أجرى في بداية تدريبات اليوم الخميس في نيروبي، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خفيفة قبل التحضير لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني على بدء التدريبات بتمارين بدنية خفيفة للاعبين، بهدف تجنب التعب والإصابات العضلية، خاصة بعد وصول البعثة إلى كينيا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

يستعد الفريق الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني يوم السبت المقبل على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي :

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.

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