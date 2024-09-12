الكشف عن بديل فتوح مع الزمالك أمام بطل كينيا في الكونفيدرالية

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على بديل اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء أمام الشرطة الكيني في الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لملاقاة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، المقررة يوم السبت القادم في العاصمة الكينية نيروبي.

عمر جابر بديل فتوح مع الزمالك أمام بطل كينيا



وعلم "الموجز" أنه بسبب غياب أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادي الزمالك، وعدم قيد المغربي محمود بن تايج في القائمة الإفريقية الأولية، سيظل عمر جابر هو الخيار الأساسي لقيادة الجبهة اليسرى في مباراة ضد الشرطة الكينية.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز يعول على عمر جابر في تشكيلة الفريق نظرا لغياب أحمد فتوح بسبب قضية قانونية، وعدم قيد محمود بن تايج في القائمة الأولية، على الرغم من إمكانية مشاركته من دور المجموعات.

وقد وصلت بعثة الزمالك إلى مطار نيروبي في كينيا، استعدادا لمواجهة الشرطة الكينية في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستجرى في العاصمة الكينية نيروبي.

وحرص مصطفى عصام سعد، نائب السفير المصري في كينيا، على استقبال بعثة فريق الزمالك فور وصولهم إلى مطار نيروبي.

وقد شكل السفير المصري في كينيا، وائل عطية، وفدًا من السفارة شمل كل من نائبه مصطفى عصام سعد ومحمد الإتربي عضو السفارة لاستقبال بعثة الزمالك، بجانب ناصر العباسي، المدير الإقليمي لشركة مصر للطيران في كينيا.

وتولى أحمد خالد حسانين، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قيادة بعثة الفريق الأبيض في كينيا استعدادًا لمواجهة فريق الشرطة.

قائمة الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفيدرالية

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي :

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".



خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.

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