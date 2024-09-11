الزمالك يحذر نادي رابيد بوخارييت الروماتي ويتوعد اللاعب بوبيندزا إذا أخل بالعقود

أثارت صفقة الزمالك بالتعاقد مع الجابوني أرون بوبيندزا، الجدل كثيراً، في الساعات الأخيرة من مساء اليوم، خاصة بعد تصريحات مسؤولي الأبيض ونادي رابيد بوخارست الروماني.

دخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات مكثفة مع الجابوني أرون بوبيندزا، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت التقارير، بأن الزمالك حصل على توقيع بوبيندزا بالفعل، كما أنه حصل على البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، الذي يسعى نادي رابيد بوخارست الروماني لضمه أيضاً.

وشهدت الساعات الماضية، تصريحات نارية من مسؤولي الزمالك، وماريوس سوموديكا المدير الفني لفريق رابيد بوخارست الروماني.

ويستعرض لكم “الموجز” في السطور الآتية، أبرز تصريحات الزمالك ومدرب رابيد بوخارست الروماني الأخيرة والخاصة بصفقة بوبيندزا.

تصريحات نارية من مدرب نادي رابيد بوخارست الروماني بشأن صفقة بوبيندزا

ونشرت صحيفة gsp.ro الرومانية، أبرز تعليقات مدرب رابيد بوخارست الروماني، حيث قال:"الجميع تواصل معي بسبب بوبيندزا، اللاعب لم يوقع على أي عقود كما يتردد".

وأكد: “ بوبيندزا يتواجد في نيجيريا من أجل الحصول على تأشيرة شينجن للذهاب إلى رومانيا استعدادا للانضمام لنا، وسيصل قريباً جداً، للإنهاء من كافة إجراءات ضمته.

وأوضح: “لم يتبقى سوى الرتوش الأخيرة، وهي مجرد شكليات"، مشدداً: ”وسأظل على اتصال به كل يوم من أجل ضمه".

بوبيندزا

الزمالك يفاجئ جماهيره بشأن صفقة بوبيندزا

على الجانب الآخر، أدلى عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بتصريحات مثيرة بشأن صفقة الجابوني أرون بوبيندزا، عبر موقع Playsport الروماني".

وقال عمرو أدهم: “ تعاقدنا مع الجابوني بوبيندز رسمياً ولكن اللاعب لا يحترم هذا التعاقد و لا يرد على اتصالاتنا أيضا”.

وأتابع: “حصلنا على البطاقة الدولية الخاصة باللاعب بعد توقيع العقود معه وأرسلنا له تذاكر الطيران للاعب لكنه لم يأتي ولم نعلم السبب”.

وواصل: “نادي الزمالك سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد اللاعب والنادي الذي سيوقع معه، في حال فعل بوبيندزا ذلك”.

وأتم: “لم يحدث أي تواصل بيننا وبين نادي رابيد بوخارست حتى الآن، وإذا جاءت تلك الخطوة سنوضح أن اللاعب وقع معنا وأصبح من حقنا.. وستكشف الحقيقة كاملة”.

هل يخطف الزمالك بوبيندزا من نادي رابيد بوخارست الروماني؟.. سيحسم هذا الأمر خلال الأيام القليلة القادمة.

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