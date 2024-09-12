الأهلي يقترب من ضم مهاجم جديد.. وموقف بن رمضان النهائي

أكد الإعلامي محمد الليثى أن إدارة النادي الأهلي تقترب من حسم صفقة مهاجم أجنبي ستُعلن عنها قبل إغلاق باب التسجيل المحلي في 30 سبتمبر.

وأوضح في تصريحاته أنه على الرغم أن اليوم هو الموعد الأخير لتسجيل اللاعبين لمباراة السوبر الأفريقي، إلا أن النادي لن يُعلن عن أي صفقات اليوم بسبب المفاوضات الجارية.

الأهلي يقترب من ضم مهاجم جديد في الصيف

وأشار الليثى إلى أن الصفقة الجديدة، التي من المرجح أن تكون هجومية بناءً على طلب المدرب مارسيل كولر، قد تُعلن عنها بعد أيام للمشاركة في البطولات المحلية ودوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الليثي في تصريحاته لن يتم تسجيل هذه الصفقة في قائمة السوبر الأفريقي مع الأهلي بسبب توقيت إرسال القوائم والذي سينتهي موعده اليوم في الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وأكد الليثى أن صفقة المهاجم الأجنبي المحتملة لن تكون محمد بن رمضان، وأشار إلى أن التفاوض معه قد انتهى.

قد تعاقد النادي الأهلي هذا الصيف مع 4 لاعبين، بينهم يحيى عطية الله، أشرف داري، وعمر الساعي، مع وجود 4 لاعبين أجانب في الفريق ومكان شاغر في القائمة الأفريقية بسبب إصابة علي معلول.

ويواصل الأهلي استعدادته القوية للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب الأخير.

وستنطلق مواجهة الأهلي أمام بطل كينيا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية والرابعة بتوقيت الإمارات.

وعلم"الموجز" أن بعثة الأهلي ستغادر مطار القاهرة متوجهة إلى كينيا عصر غد الجمعة استعدادًا لملاقاة جورماهيا في الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي الأفريقية موسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، عمر الساعي، مصطفى أبوالخير.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمد عبد الله، حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبوعلي، محمود كهربا.

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