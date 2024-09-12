حقيقة حسم الأهلي التعاقد مع يوسف ساليتش في الميركاتو الصيفي.. خاص

حسم مصدر داخل النادي الأهلي الجدل المثار حول إمكانية التعاقد مع اللاعب الدنماركي ذو أصول فلسطينية يوسف ساليتش مهاجم نادي سيريس السويدي.

وارتبط اسم اللاعب الدنماركي يوسف ساليتش بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي بقوة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بقوة التعاقد مع مهاجم قوي في الفترة المقبلة من أجل تلبية طلبات السويسري مارسيل كولر في الموسم الجديد.

حقيقة تعاقد الأهلي مع يوسف ساليتش

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "الموجز" أن يوسف ساليتش واحدًا من اللاعبين المرشحين بالفعل داخل طاولة القلعة الحمراء في الفترة الحالية تمهيدًا لضمه في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أنه لا يوجد أي مفاوضات رسمية من جانب النادي الأهلي حتى هذه اللحظة مع النادي السويدي لضم يوسف ساليتش في الفترة المقبلة.

يوسف ساليتش- الأهلي

وأشار المصدر أن هناك بعض الاستسفارات فقط التي حدثت في الأيام الماضية من جانب النادي الأهلي لضم اللاعب الفلسطيني الأصل حيث طالب سيريس الحصول على 3 ملايين دولار للاستغناء عن خدمات نجمه.

الأهلي يستعد لمواجهة جورماهيا الكيني بعودة الدوليين

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس تدريباته بأكملها لأول مرة منذ بداية استعداداته للموسم الجديد، وذلك قبل مباراته المقبلة أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا، باستثناء اللاعبين المصابين.

سينضم اللاعبون الدوليون إلى التدريب اليوم، بما في ذلك محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد هاني، رامي ربيعة، مروان عطية، وأحمد نبيل كوكا، بالإضافة إلى اشرف داري ووسام أبو علي.

المدرب السويسري يسعى إلى تجهيز فريقه بشكل جيد من أجل بداية قوية في بطولة أفريقيا التي حمل اللقب في النسختين الأخيرتين.

وقد حصل مارسيل كولر على تقرير مفصل حول مباريات جورماهيا الكيني في الدوري المحلي ومباراتهم الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، لدراستها قبل المواجهة المقررة في 15 سبتمبر بكينيا.

وستنطلق مواجهة الأهلي أمام جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب الأخير في الثالثة عصرً بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل.

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