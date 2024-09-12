كولر يستقر على قائمة الأهلي في السوبر الأفريقي أمام الزمالك

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على قائمة السوبر الأفريقي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك.

ويلتقي النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام منافسه الزمالك يوم 27 من سبتمبر الجاري في نهائي كأس السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية الرياض.

الأهلي يستعد لملاقاة الزمالك في السوبر الأفريقي

وستنطلق مواجهة المارد الأحمر أمام غريمه الفارس الأبيض في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية على ملعب "المملكة أرينا" بالرياض بحضور 25 ألف متفرج.

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي لـ"الموجز" عن استبعاد عدة نجوم من قائمة الفريق لمباراة السوبر، حيث تضم القائمة 20 لاعبًا فقط. بين المستبعدين، على رأسها الصفقة الجديدة يوسف أيمن، مدافع الفريق، الذي ما زالت مشاركته غير واضحة.

الأهلي

ووفقًا للمصدر، سيتم استبعاد عدة لاعبين آخرين، من بينهم: يوسف أيمن، حمزة علاء، خالد عبدالفتاح، كريم الدبيس، كريم وليد "نيدفيد"، بالإضافة إلى ثنائي الشباب مصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

وأوضح المصدر أن موقف أحمد نبيل كوكا ما زال غامضًا بخصوص تواجده في القائمة، حيث يتردد المدرب السويسري بين اختياره وبين عمرو السولية وعمر الساعي.

قائمة الأهلي المتوقعة في السوبر الأفريقي

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة - محمد هاني - يحيى عطية - ياسر إبراهيم - عمر كمال عبد الواحد - أشرف داري.

وسط الملعب: عمرو السولية - أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور- عمر الساعي- محمد مجدي أفشة - رضا سليم - طاهر محمد طاهر- بيرسي تاو- حسين الشحات.

الهجوم: وسام أبو علي- محمود كهربا.

ويبحث النادي الأهلي في الوقت الحالي عن التعاقد مع صفقة هجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر.

وتعاقد مؤخرًا المارد الأحمر مع 4 صفقات قوية على رأسها المغربي أشرف داري من بريست الفرنسي ومواطنه يحيى عطية الله من سوتشي الروسي فضلًا عن يوسف أيمن إعارة من الدحيل القطري بالإضافة لـ عمر الساعي من الإسماعيلي.

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