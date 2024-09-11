موعد إصدار فيفا 25.. ومن هو نجم غلاف هذه النسخة؟

موعد اصدار فيفا 25.. تصدر موعد اصدار فيفا 25 محركات البحث جوجل خلال الفترة الأخيرة، حيث ينتظر عدد كبير من محبي الألعاب الإلكترونية بفارغ الصبر إصدار فيفا 25، والتي من المتوقع ان تكون امتداداً مميزاً للنسخة السابقة فيفا 24.

اصدار فيفا 25

من المتوقع ان يكون اصدار فيفا 25 أكثر تطوراً من اصدارات الشركة المالكة للعبة فيفا، التي تعد من أفضل الالعاب الالكترونية وأفضلها علي مستوي العالم، حيث يعشقها جميع الفئات العمرية وخاصة الأطفال، وتحقق اصدارات فيفا مكاسب ومبيعات سنوية هائلة.

موعد اصدار فيفا 25

يتساءل عدد كبير من المهتمين بـ الألعاب الإلكترونية عن موعد إطلاق فيفا 25؟ والتي من المقرر طرحها في بداية شهر سبتمبر المقبل 2024 ، بشكل رسمي على المنصات المختلفة، ويرصد لكم الموجز خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بموعد اصدار فيفا 25، ومن هو نجم غلاف هذه النسخة؟.

متي موعد إصدار فيفا 25؟

من المتوقع ان تتوفر لعبة "فيفا 25" أو "EA FC 25" لعشاق الألعاب الإلكترونية في بداية شهر سبتمبر 2024. وقد شهد هذا الإصدار تطورا ملحوظًا في سلسلة الألعاب الشهيرة، والتي دائمًا ما يتم تحقيق أفضل المبيعات بفضل جودتها وتنوع محتواها، مما يجعلها أفضل واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة في هذا العام.

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ما هو سعر لعبة EA FC 25؟

من المتوقع أن يكون سعر لعبة فيفا 25، 70 دولارًا، للنسخة "standard"، كما من المحتمل أن تحصل على نسبة خصم تصل إلى 10%، إن قمت بالطلب المسبق للعبة وأنت مشترك في خدمة EA Play.

من هو نجم غلاف لعبة فيفا 25 “EA FC 25"؟

سيكون نجم لعبة فيفا 25 هو اللاعب الانجليزي جود بيلينجهام، حيث سيكون نجم غلاف لعبة EA Sports FC 25 للكرة الرجالية، بينما أيتانا بونماتي ستكون للنسخة النسائية. كما تأتي صور دعائية تشمل أساطير مثل زين الدين زيدان، ديفيد بيكهام، وجيانلويجي بوفون.

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