انتعاش خزينة الأهلي برقم ضخم بسبب مدافع نيس الفرنسي

كشف الإعلامي محمد الليثي عن تعافي خزينة النادي الأهلي يوم أمس، الأربعاء، بفضل الدفعة الأولى من صفقة انتقال محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي قبل بضعة أيام.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: "قام نادي نيس الفرنسي بتحويل مبلغ مليوني و400 ألف يورو للنادي الأهلي يوم أمس، مما أسهم في استعادة نفسية الفريق بهذا المبلغ وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الناديين أثناء توقيع العقود قبل بضعة أيام".

تفاصيل اتفاق الأهلي على انتقال عبد المنعم لـ نيس الفرنسي

واتفق الأهلي مع نيس على آلية سداد قيمة الصفقة البالغة 4 ملايين و300 ألف يورو، بالإضافة إلى مليون يورو كمكافأة، يحصل عليها المارد الأحمر استنادًا إلى مشاركة محمد عبد المنعم مع فريقه الجديد وتسجيله وصناعته للأهداف".

وأشار الليثي إلى أن "استلام الأهلي للدفعة الأولى بقيمة مليوني و400 ألف يورو (حوالي 130 مليون جنيه) يوم أمس يسبق تحويل الدفعة الثانية والأخيرة من قيمة الصفقة خلال شهر يوليو المقبل بقيمة مليون و900 ألف يورو".

الأهلي يستعد لمواجهة جورماهيا الكيني بمشاركة الدوليين

انتظم لاعبو الأهلي الدوليون في التدريبات الجماعية على ستاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضع مارسيل كولر، المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، برنامجًا استشفائيًا لنجوم الفريق الدوليين بعد انتهاء تمثيلهم لمنتخبات بلادهم.

انضم 8 لاعبين دوليين من الأهلي إلى التدريبات استعدادًا للسفر غدًا إلى نيروبي مع المارد الأحمر لمواجهة جورماهيا.

وشهد التدريب تواجد محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد هاني، رامي ربيعة، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، بالإضافة إلى الثنائي المغربي أشرف داري والفلسطيني وسام أبو علي.

يواصل المارد الأحمر تكثيف استعداداته لمواجهة جورماهيا الكيني في الثالثة عصر يوم الأحد المقبل على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف طارق قنديل عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا في دوري الأبطال.

يقوم قنديل حاليًا بالتنسيق مع جهاز الكرة بشأن الرحلة المرتقبة إلى كينيا، التي تعتبر بمثابة بداية مهمة في دوري أبطال أفريقيا.

وفي فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تعاقد الأهلي مع يوسف أيمن من الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادمًا من بريست الفرنسي لتعزيز الدفاع،.

ومع المغربي يحيى عطية الله لموسم واحد من سوتشي الروسي لتعزيز الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتعزيز خط وسط الفريق.

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