رغم الخسارة من كولومبيا.. الأرجنتين تتصدر جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم

خسر منتخب الأرجنتين من كولومبيا بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الثلاثاء، على استاد "ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وجاء الهدف الأول لمنتخب كولومبيا، عن طريق اللاعب ال يرسون موسكويرا في الدقيقة 25 من عمر المباراة، وفى الشوط الثانى تعادل الأرجنتين عبر جونزاليس في الدقيقة 48، وسجل جيمس رودريجيز هدف الفوز لكولومبيا في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

مباراة منتخب كولومبيا والأرجنتين

وضم تشكيل منتخب الأرجنتين أمام كولومبيا كل من:-

حراسة المرمي: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع : مونتيل، روميرو، ونيكولاس أوتاميندي، وليساندرو مارتينيز.

خط الوسط : رودريجو دي بول، جونزاليس، إنزو فرنانديز، جيوفاني لو سيلسو.

خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز.

وغاب ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، أمام كولومبيا ، كما غاب عن مواجهة الأرجنتين وتشيلي، التي أقيمت على ملعب “المونيمونتال” في بوينس إيرس، بسبب الإصابة.

جدول ترتيب تصفيات كأس العالم فى أمريكا الجنوبية

يتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب تصفيات كأس العالم فى أمريكا الجنوبية برصيد 18 نقطة، رغم خساراته من كولومبيا، الذي يليه برصيد 16 نقطة.

الأرجنتين - 18 نقطة. كولومبيا كولومبيا - 16 نقطة. أوروجواي أوروجواي - 15 نقطة. الإكوادور الإكوادور - 11 نقطة. البرازيل البرازيل - 10 نقاط. فنزويلا فنزويلا - 10 نقاط. باراجواي باراجواي - 9 نقاط. بوليفيا بوليفيا - 9 نقاط. تشيلي تشيلي - 5 نقاط. بيرو بيرو - 3 نقاط.



وكان قد علق ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على هزيمة فريقه أمام كولومبيا، أن ارتفاع درجة الحرارة أثر على الفريقين.

وقال سكالوني "لم يكن التوقيت صحيًا للاعبين وهذا ليس عذرًا وكنت سأقول الحديث ذاته بغض النظر عن النتيجة".

وحقق منتخب كولومبيا الفوز على الأرجنتين لأول مرة منذ عام 2019 وثأر من الخسارة الأخيرة بنهائي كوبا أمريكا 2024.

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