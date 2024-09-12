موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

تترقب جماهير النادي الأهلي، عودة فريقها للملاعب من جديد في الأيام القليلة المقبلة، بعد فترة التوقف الدولي الأخيرة، وانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، وانتظار التحديات المثيرة للمارة الأحمر.

ويبدأ النادي الأهلي منافساته في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، بمواجهة صعبة وقوية خارج الديار ضد جورماهيا الكيني، في إطار منافسات دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي للدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري وللمرة الـ 13 في تاريخه، ويستعرض الموجز موعد مباراته المقبلة الافتتاحية في مشواره الأميرة السمراء…

موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراته المقبلة ضد جورماهيا الكيني، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة النادي الأهلي ضد جورماهيا الكيني في يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، والتي ستقام على أرض الأخير.

وستنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد جورماهيا، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وقطر.

على أن تقام مباراة الإياب، بين الأهلي وجورماهيا، أحد أيام 20 أو 21 أو 22 سبتمبر، والتي تقرر خوضها في القاهرة.

قائمة النادي الأهلي الأفريقية 2024-2025

وفي سياق آخر، استقر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على قائمة المارد الأحمر الأفريقية..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله - أحمد عابدين -

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - يوسف سيد عبد الحفيظ

في خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي - سمير محمد

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