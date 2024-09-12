موعد عودة الدوري الإنجليزي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي

تعود منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” بالجولة الرابعة يوم السبت المقبل 14 سبتمبر 2024، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية للمنتخبات.

يشارك في الدوري الإنجليزي، 20 فريقًا، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم، وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية "التشامبيونشيب".

الدوري الإنجليزي

موعد مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025 - الجولة الرابعة

(ساوثهامتون - مانشستر يونايتد) السبت 14 سبتمبر 2024، الساعة 2:30 مساءً، على ملعب سانت ماري.

(ليفربول - نوتنجهام فوريست) السبت 14 سبتمبر 2024، الساعة 5 عصرًا، على ملعب أنفيلد.

(مانشستر سيتي - برينتفورد) السبت 14 سبتمبر 2024، الساعة 5 عصرًا، على ستاد الاتحاد.

(فولهام - وست هام) السبت 14 سبتمبر 2024، الساعة 5 عصرًا، على ملعب كرافين كوتيدج.

(كريستال بالاس - ليستر سيتي) السبت 14 سبتمبر 2024، الساعة 5 عصرًا، على ملعب سيلهرست بارك.

(برايتون - إبسويتش تاون) السبت 14 سبتمبر 2024، الساعة 5 عصرًا، على ستاد فالمر.

(أستون فيلا - إيفرتون) السبت 14 سبتمبر 2024، الساعة 7:30 مساءً، على ملعب فيلا بارك.

(بورنموث - تشيلسي) السبت 14 سبتمبر 2024، الساعة العاشرة مساءً، على ملعب فيتاليتي.

(توتنهام - آرسنال) الأحد 15 سبتمبر 2024، الساعة الرابعة عصرًا، على ملعب توتنهام.

(وولفرهامبتون - نيوكاسل) الأحد 15 سبتمبر 2024، الساعة 6:30 مساءً، على ستاد مولينيو.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط، ويليه ليفربول برصيد 9 نقاط.

1 مانشستر سيتي - 9

2 ليفربول - 9

3 برايتون - 7

4 آرسنال - 7

5 نيوكاسل يونايتد - 7

6 برينتفورد - 6

7 أستون فيلا - 6

8 بورنموث - 5

9 نوتنجهام فورست - 5

10 توتنهام - 4

11 تشيلسي - 4

12 فولهام - 4

13 وست هام - 3

14 مانشستر يونايتد - 3

15 ليستر سيتي - 1

16 كريستال بالاس - 1

17 إيبسويتش تاون -1

18 وولفرهامبتون - 1

19 ساوثامبتون - 0

20 إيفرتون - 0

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