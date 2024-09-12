رسميًا.. أرسنال يعلن تجديد عقد أرتيتا لمدة 3 مواسم

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي رسميًا تجديد عقد مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا في بيان صادر اليوم الخميس ليظل مدربًا للمدفعجية خلال الفترة المقبلة.

وكان أرتيتا قد ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن صفوف آرسنال عقب نهاية الموسم الحالي وذلك بعد تلقيه أكثر من عرض من نادِ أوروبي.

آرسنال يوقع عقدًا جديدًا مع أرتيتا

وأوضح آرسنال في بيانه أن أرتيتا وقع عقدًا طويل الأمد مع النادي دون الكشف عن مدة التجديد، إلا أن التقارير تشير إلى توقيع أرتيتا على عقد يمتد حتى 30 يونيو 2027.

تولى أرتيتا مسؤولية تدريب آرسنال منذ ديسمبر 2019، حيث ساهم في إعادة النادي إلى مسار الانتصارات والوصول إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد أرتيتا الفريق خلال الموسم الماضي للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وحقق المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

وفي تعليقه على التجديد، قال أرتيتا: "أنا فخور بشدة ومتحمس لمستقبلنا. أنا ممتن للعمل مع فريق متحمس وأرى الدعم الكبير الذي نحظى به هنا".

وأضاف: "مع اللاعبين والجميع في النادي، نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل، ونعد جماهيرنا التي غيّرت النادي وجعلته رائعًا بأننا سنعمل بجدية لتحقيق المزيد في السنوات القادمة".

الغيابات تضرب آرسنال في فترة التوقف الدولي

أعلن طبيب المنتخب النرويجي لكرة القدم أن مارتين أوديجارد، قائد فريق أرسنال الإنجليزي، سيغيب لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب.

ووفقًا لوكالة الأنباء البريطانية (بي.أي.ميديا)، تعرض لاعب وسط أرسنال لإصابة في كاحله الأيسر الإثنين الماضي بعد تدخل خفيف مع لاعب النمسا كريستوف باومجارتنر خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2 / 1 في بطولة دوري أمم أوروبا.

بعد ذلك، عاد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى لندن لإجراء فحوصات إضافية من قبل الجهاز الطبي لنادي أرسنال.

ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، سيفتقد أيضًا جهود ديكلان رايس قبل مواجهة توتنهام في ديربي شمال لندن يوم الأحد المقبل بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة برايتون قبل التوقف الدولي.

كما تثار شكوك حول مشاركة ريكاردو كالافيوري بعد استبداله في مباراة إيطاليا ضد فرنسا في بطولة دوري أمم أوروبا بسبب إصابة في ربلة الساق، وقد عاد المدافع مبكرًا للبدء في مرحلة التعافي مع أرسنال.

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