وفاة حفيد شوقي غريب مدرب منتخب مصر والمقاولون الأسبق

توفى اليوم الخميس، حفيد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر والمقاولون العرب سابقًا، بعد 12 يومًا من ولادته، حيث كان يعاني من مشاكل صحية.

ويعد شوقي غريب، أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية، حيث حقق العديد من الإنجازات كلاعب ومدرب، فهو واحد من ثلاثة فقط في تاريخ مصر الذين توجوا بالبطولات كلاعبين ومدربين، بجانب محمود الجوهري وحمادة صدقي.

شوقي غريب

وتوج شوقي غريب، بالميدالية البرونزية في بطولة العالم 2001، عندما كان مدربًا لمنتخب الشباب، وهو المدرب المصري الوحيد الذي وقف على منصة التتويج للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان شوقي غريب أحد أعضاء الجهاز الفني الذي قاد منتخب مصر، لتحقيق ثلاث بطولات أفريقية متتالية تحت قيادة حسن شحاتة، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوى القارة.

هدف حاسم لمنتخب مصر

سجل شوقي غريب، هدفًا حاسمًا في شباك كوت ديفوار، ساهم في تتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1986.

وفاة إيهاب جلال

وخلال الساعات الماضية، تلقت كرة القدم المصرية، خبرًا مفجعًا مساء أمس الأربعاء، بوفاة إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر سابقًا، ولنادي الإسماعيلي، بعد معاناة شديدة مع المرض خلال الأسبوع الماضي.

وكان إيهاب جلال قد خضع لعملية دقيقة لإذابة ثلاث جلطات في منطقة الرقبة، تحت إشراف الفريق الطبي المعالج له، بعدما تعرض للإغماء أثناء وجوده بمنزله وتم نقله فورًا إلى أحد مستشفيات مصرالجديدة لتلقي العلاج.

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