بسبب إيهاب جلال .. طلب من بيراميدز لـ كاف قبل مواجهة الجيش الرواندي

أعرب نادي بيراميدز عن حزنه بعد وفاة إيهاب جلال مدربه الأسبق، بعد تدهور حالته الصحية واحتجازه في المستشفى على مدار الأيام السابقة، ليفارق الحياة عن عمر ناهز الـ 57 عامًا.

وتقدم نادي بيراميدز بطلب عاجل إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، لتكريم إيهاب جلال بعد وفاته، في مباراة المقبلة بـ دوري أبطال أفريقيا.

ويستعرض الموجز طلب بيراميدز من كاف قبل مواجهة الجيش الوطني الرواني، في الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يطلب ارتداء شارات الحداد بسبب إيهاب جلال

وتقدمت بعثة نادي بيراميدز في رواندا برئاسة ممدوح عيد، بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، من أجل السماح بارتداء فريق الكرة شارات سوداء والوقوف دقيقة حداد على روح الراحل إيهاب جلال، خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري الأبطال.

وطلب النادي في خطاب رسمي من الكاف السماح بالوقوف دقيقة حداد وارتداء شارات الحداد السوداء على روح المدير الفني السابق للنادي إيهاب جلال والذي وافته المنية بالأمس، حيث ينتظر النادي رد الكاف على طلبه.

قائمة بيراميدز أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن قائمة رحلة رواندا للفريق السماوي، استعدادًا لخوض مباراته ضد الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية…

بعثة بيراميدز

وضمت قائمة الفريق السماوي كل من..

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

في خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

في خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

في خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي

موعد مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في العاصمة كيجالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

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