ميعاد مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب محبي كرة القدم العالمية، ميعاد مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست، التي تجمع بينهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تبحث عن القنوات الناقلة لها.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، لموجهة نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

خاض فريق ليفربول 3 مواجهات في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2024-2025، نجح في الفوز بهم جميعاً، أما نوتينجهام فورست فلعب 3 مواجهات أيضاً، انتصر في واحدة، وتعادل في اثنين.

وينشر لكم "الموجز" في السطور الآتية، موعد مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست

وتقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست، يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024، والتي يستضيفها ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد بورنموث، في تمام الساعة الخامسة عصراً بتنوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والسادسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست

تذاع مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لـ مباريات الدوري الإنجليزي.

ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست، تحديداً عبر قناة beIN Sports HD 1.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى أليسون,

الدفاع روبرستون - فان دايك - كوناتي- أرنولد.

خط الوسط ماك أليستر- جرافنبرخ - سوبوسلاي.

الهجوم محمد صلاح - جوتا - لويس دياز.

مباراة ليفربول

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول القادمة

1- مانشستر سيتي برصيد 9 نقاط.

2- ليفربول برصيد 9 نقاط.

3- برايتون برصيد 7 نقاط.

4- أرسنال برصيد 7 نقاط.

5- نيوكاسل برصيد 7 نقاط.

6- برينتفورد برصيد 6 نقاط.

7- أستون فيلا برصيد 6 نقاط.

8- بورنموث برصيد 5 نقاط.

9- نوتينجهام فورست برصيد 5 نقاط.

10- توتنهام برصيد 4 نقاط.

11- تشيلسي برصيد 4 نقاط.

12- فولهام برصيد 4 نقاط.

13- وست هام برصيد 3 نقاط.

14- مانشستر يونايتد برصيد 3 نقاط.

15- ليستر سيتي برصيد نقطة وحيدة.

16- كريستال بالاس برصيد نقطة واحدة.

17- إبسويتش تاون برصيد نقطة واحدة.

18- وولفرهامبتون برصيد نقطة واحدة .

19- ساوثهامبتون: بدون نقاط.

20- إيفرتون: بدون نقاط.

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