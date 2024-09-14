ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025 بعد فوز مانشستر سيتي وهزيمة ليفربول

اشتعلت المنافسة على مراكز ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025، خاصة بعد فوز مانشستر سيتي وهزيمة ليفربول في الجولة الرابعة من عمر النسخة الحالية، ويكشف الموجز ترتيب الدوري بعد نهاية المباراة.

شهدت الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، على نتائج مثيرة للثنائي العملاق، مانشستر سيتي وليفربول.

تواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مع نظيره برينتفورد، مساء اليوم السبت في الجولة الرابعة من البريمرليج.

فوز مانشستر سيتي وهزيمة ليفربول في الجولة الرابعة

وخطف مانشستر سيتي فوزاً ثميناً مع برينتفورد بهدفين مقابل هدف في هذه المواجهة، التي أقيمت على ملعب الاتحاد، حيث سجل ثنائية السماوي نجمه النرويجي إيرلينج هالاند.

على الجانب اللآخر، انهزم ليفربول من نوتينجهام فورست، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم أيضاً بالدوري الإنجليزي، ليحصد الريدز هزيمته الأولى هذا الموسم.

وفقاً لهذه النتائج، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 12 مبتعداً بهم بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد ليفربول في الوصافة بـ 9 نقاط.

مانشستر سيتي - هالاند

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي وهزيمة ليفربول كالآتي:

1- مانشستر سيتي - 12

2- ليفربول - 9

3-نوتنجهام فورست -8

4- برايتون - 7

5- آرسنال - 7

6- نيوكاسل - 7

7-برينتفورد - 6

8- أستون فيلا - 6

9- بورنموث - 5

10- توتنهام - 4

11- تشيلسي - 4

12- فولهام - 4

13- وست هام - 3

14- مانشستر يونايتد - 3

15- ليستر سيتي - نقطة

16- كريستال بالاس - نقطة

17- إبسويتش تاون - نقطة

18- وولفرهامبتون - نقطة

19- ساوثهامبتون - 0

20- إيفرتون - 0

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي

السبت 14-9-2024:

ساوثهامبتون ضد مانشستر يونايتد - 2:30 عصرا.

ليفربول ضد نوتينجهام فورست - 5:00 مساءً .

مانشستر سيتي ضد برينتفورد - 5:00 مساءً.

فولهام ضد وست هام - 5:00 مساءً .

كريستال بالاس ضد ليستر سيتي - 5:00 مساءً.

برايتون ضد إيبسويتش تاون - 5:00 مساءً.

أستون فيلا ضد إيفرتون - 7:30 مساءً.

بورنموث ضد تشيلسي - 10:00 مساءً .

الأحد 15-9-2024 :

توتنهام ضد أرسنال - 4:00 عصرًا .

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل - 6:30 مساء.

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