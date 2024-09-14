كومباني يعلن تشكيل بايرن ميونخ أمام هولشتاين في الدوري الألماني

أعلن البلجيكي فينست كومباني المدير الفني لـ بايرن ميونخ التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره هولشتاين كيل في بطولة الدوري الألماني موسم 2024/2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ أمام منافسه هولشتاين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

تشكيل بايرن ميونخ ضد هولشتاين في الدوري الألماني

ويستعرض لكم “الموجز” تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بوي، أوباميكانو، مين جاي، رافاييل جيريرو

خط الوسط: كيميتش، موسيالا، بالينها

خط الهجوم: جنابري، كين، كومان

بايرن ميونخ يأمل في تحقيق انتصاره الثالث

يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 6 نقاط، حيث يتساوى في المركز الأول مع هايندهايم ولايبزيج.

يبدو أن فريق المدرب فينسنت كومباني مُرشح بشكل لافت لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي عندما يُستضيف الوافد الجديد هولشتاين كيل، الذي يحتل المركز الأخير بدون أي نقاط.

المباراة القادمة ستكون الاختبار الأخير لبايرن قبل بداية مشواره في دوري أبطال أوروبا، حيث سيلتقون بضيفهم دينامو زغرب الكرواتي الثلاثاء المقبل.

الفريق البافاري يسعى للاستمرار في سلسلة انتصاراته بعد الفوز الصعب على فولفسبورج 3-2 في الجولة الأولى، والانتصار الأخير على فرايبورج 2-0 في الجولة الثانية من الدوري الألماني لموسم 2024-2025.

فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، أكد أنه حالياً ليس في خططه التفكير في التداول بين اللاعبين، بل يركز على المواجهة القادمة مع هولشتاين كيل.

في مؤتمره الصحفي قال: "جميع اللاعبين مُرشحون للعب في التشكيلة الأساسية. نحن نفكر فقط في المباراة القادمة. لدينا الكثير من المباريات القادمة، ومن الأهمية بمكان أن يكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة".

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