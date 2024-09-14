فيفا ينصف اتحاد الكرة ويصدم روي فيتوريا.. ماذا حدث؟

اتحاد الكرة.. وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، صدمة قوية للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لـ منتخب مصر، بقرار مثير جاء لصالح اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد وجه الشكر للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، وأقاله من تدريب منتخب مصر في العام الماضي

من جانبه، طالب فيتوريا بالحصول على مستحقاته كاملة، من اتحاد الكرة، بالإضافة إلى حصوله على الشرط الجزائي المتواجد في عقده.

بداية أزمة فيتوريا واتحاد الكرة

وأصر فيتوريا حينها ، بحصوله على مبلغ قيمته نصف مليون يورو لإنهاء الأزمة وديا وهو ما رفضه اتحاد الكرة.

وأوضح اتحاد الكرة في ذلك الوقت أن هناك خطأ في صياغة عقد فيتوريا ولا يحق له الحصول على شرط جزائي.

ورفض اتحاد الكرة، دفع الشرط الجزائر لـ فيتوريا، مما أجبر الأخير على تقديم شكوى رسمية للفيفا من أجل الحصول على مستحقاته.

فيفا يصدم فيتوريا لصالح اتحاد الكرة

وعلم "الموجز" اليوم، أن لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفضت قبول دعوى فيتوريا التي طالب فيها الاتحاد المصري بكامل عقده والبالغ قيمته 4 ملايين يورو.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الدعوى، كانت أمام قاض إسباني، وترافع للجانب المصري مستشاره القانوني محمد الماشطة.

فيتوريا

ماذا قدم فيتوريا مع منتخب مصر؟

تولى المدرب البرتغالي صاحب الـ 53 عاما مهمة تدريب منتخب مصر في يوليو 2022 خلفا لإيهاب جلال بعقد يمتد حتى 2026.

لكن لم تستمر تجربة فيتوريا مع منتخب مصر سوى 19 شهرا فقط، حيث أنه رحل عقب خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وقاد فيتوريا منتخب مصر، في 18 مباراة، فاز في 12 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر في واحدة أمام تونس ودياً.

وسجل منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا 40 هدفا واستقبل 12 هدفا، ويعد محمد صلاح هو من أكثر من ساهم في الأهداف تحت قيادته برصيد 9 أهداف و 7 تمريرات حاسمة.

الجدير بالذكر، أن الرباعي، مصطفى محمد وحمدي فتحي، وعمر مرموش، وأحمد سيد زيزو، هم أكثر من شارك مع منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا برصيد 16 مباراة.

اقرأ أيضا:

صلاح خارج المنافسة.. من هو المرشح الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي؟

أرقام مثير لـ محمد صلاح مع منتخب مصر بعد هدفه أمام بوتسوانا