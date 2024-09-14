الزمالك يقتنص فوزه الأول في الكونفدرالية من الشرطة.. موعد المباراة القادمة

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزه الأول في الكونفدرالية الإفريقية بهذا الموسم 2024-2025، من نظيره الشرطة الكيني.

التقى فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، مع نظيره الشرطة الكيني، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بنسختها الحالية.

واستضاف فريق الشرطة، منافسه الزمالك، على أرضه ووسط جمهوره، كما أنه يبحث عن الفوز، إلا أن كان النتيجة لصالح الفريق المصري.

الزمالك ينتصر على الشرطة بهدف عبدالله السعيد

وانتصر الزمالك على الشرطة الكيني بهدف دون رد في هذه المواجهة المثيرة، سجله نجمه عبد الله السعيد في الوقت بدلا من الضائع من الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من زيزو.

وبهذا حقق الزمالك، الفوز الأول له في الكونفدرالية بنسختها الجديدة، علماً بأنه متوج بهذا اللقب خلال الموسم الماضي.

تشكيل الزمالك أمام الشرطة الكيني اليوم

ودخل الزمالك هذا اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك اليوم كل من، محمود عواد و أحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.

الزمالك

ويستعرض لكم “الموجز” خلال السطور الآتية، موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على الشرطة في مباراة الذهاب.

موعد مباراة الزمالك القادمة

من المقرر أن يكون موعد الزمالك القادمة أمام الشرطة في إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، يوم الجمعة المقبل.

وتُقام مباراة الإياب بين الزمالك والشرطة الكيني، على ملعب استاد القاهرة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

قائمة الزمالك الإفريقية 2024-2025

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

الدفاع : عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.

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