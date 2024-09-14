تردد قناة أبو ظبي الرياضية لمشاهدة مباريات نادي الزمالك والأهلي بشكل حصري

نادي الزمالك والأهلي.. أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، بث مباراة الزمالك والشرطة الكيني، وأيضًا مواجهة الأهلي ونادي جورماهيا الكيني، مباشرعبر شاشتها المجانية والمفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الشرطة الكيني، نيايو ناشيونال معقل الأخير في ذهاب دور الـ32، من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

الزمالك

يستضيف ملعب نيايو، في العاصمة الكينية نيروبي، مباراة الأهلي أمام نادي جورماهيا الكيني، غدًا الأحد، في الساعة الثالثة عصرًا، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ونعرض لكم من خلال التقرير التالي، تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات وعرب سات، ويأتي تردد القناة كالتالي:-

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على نايل سات

أسم القناة: AD Sports 1.

تردد القناة: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 HD الجديد

تردد القناة: 12226.

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات تنزيل قناة أبو ظبي الرياضية

الضغط على أيقونة الإعدادات من الريموت الخاصة بجهاز التلفاز.

قم باختيار قائمة القنوات من القوائم الموجودة أمامك.

الضغط على أيقونة إضافة قناة.

ادخل كافة المعلومات الخاصة بالتردد.

اضغط على كلمة بحث لتنزيل القناة.

قم بالضغط على OK لتثبيتها على جهاز التلفاز.

وجاء تشكيل الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفيدرالية كالتالي:-

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتضم قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني كل من:-

حراسة المرمى : محمد الشناوي، مصطفى شوبير ،حمزة علاء.

خط الدفاع : يحيى عطية الله، يوسف أيمن ،ياسر إبراهيم، رامي ربيعة ،محمد هاني ،عمر كمال عبد الواحد ،خالد عبد الفتاح.

خط الوسط : عمرو السولية ،إمام عاشور ،محمد مجدي أفشة ،أحمد نبيل كوكا ،مروان عطية ،رضا سليم ،حسين الشحات، أكرم توفيق ،كرم نيدفيد، بيرسي تاو ،طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم : محمود كهربا ،وسام أبو علي.

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