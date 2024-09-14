في ظهوره الأول بعد وعكته الصحية.. أبو تريكة يهاجم يويفا وفيفا

عاد محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، للظهور من جديد في استديو تحليلي لقناة بي إن سبورت القطرية، لتحليل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والمباريات الأوروبية الأخرى، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها قبل فترة التوقف الدولي الماضية.

وظهر أبو تريكة مساء اليوم السبت على قناة بي إن سبورتس، بالتزامن مع عودة عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران من جديد، ومباراة مانشستر يونايتد في المباراة الافتتاحية للجولة الرابعة من المسابقة.

ويستعرض الموجز أبرز تصريحاته محمد أبو تريكة، والتي أدلى بها مساء اليوم السبت في ظهوره الأول بعد تعافيه من الوعكة الصحية الأخيرة…

أبو تريكة يهاجم يويفا وفيفا بسبب لاعبي الدوري الإنجليزي

وقال أبو تريكة في تصريحاته لقناة بي إن سبورت: "اللاعب بشر ولديه طاقة تحمل، حرام ما يحدث لهم وذنب اللاعبين المصابين في رقبة هؤلاء المسؤولين الذين لا يهتمون بالكيف ويشغلهم فقط كثرة المباريات وزيادة الأرباح من وراء التسويق".

وأضاف نجم منتخب مصر السابق: “محمد صلاح وهالاند بدايتهم في الدوري الإنجليزي الموسم ده كويسة.. لأن الاتنين حصلوا على الراحة الكافية، ولم يكن لديهم عندهم بطولات مجمعة ولا يورو ولا كأس أمم، تحصلوا على راحتهم ويظهر أشخاص جدد تقول نعمل بطولات جديدة”.

وأردف: “اللاعب عندما يحصل على راحة يظهر بشكل جيد في الملعب، مش كل شوية نخترع بطولة جديدة ويقولك نغير دوري الأبطال، ده بيزود الحمل على اللاعبين”.

محمد أبو تريكة

أبو تريكة يهاجم إدارة مانشستر يونايتد

وفي سياق آخر، واصل محمد أبو تريكة مهاجمة إدارة مانشستر يونايتد، بسبب مدربهم الهولندي إريك تين هاج.

وقال أبو تريكة في تصريحاته: “‏توقعت إنهم هيقيلوا [تين هاج]، بس الإدارة الجديدة ماحصلتش حد متاح فقالت ندعمه ”.

وعن ضم جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد الجديد، قال أبو تريكة ساخرًا: “تين هاج تعاقد مع علي ربيع”.

واختتم أبو تريكة: “أنا شايف أن الصفقات اللي كلفت الـ20 نادي حوالي 2 مليار دولار مفيهمش اسم كبير عكس الدوري الإسباني اللي خطف كيليان مبابي، وهو أكبر صفقة في الميركاتو الصيفي”.

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