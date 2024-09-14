القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يستهل نادي ليفربول مبارياته في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الجاري 2024-2025، بمواجهة صعبة وقوية ضد نوتنجهام فورست، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من المسابقة في نسختها الجارية.

ويسلط الموجز الضوء على القنوات التي ستقوم بنقل مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست اليوم السبت والترددات الخاصة بها..

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024، والتي يستضيفها ملعب أنفيلد.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد بورنموث، في تمام الساعة الخامسة عصراً بتنوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والسادسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لـ مباريات الدوري الإنجليزي.

ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست، تحديداً عبر قناة beIN Sports HD 1.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

قناة : beIN SPORTS 1 HD

القمر الصناعي: سهيل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 2/3

القناة: Arena Sport 1 HD Croatia

القمر الصناعي: Eutelsat W2

التردد: 11678

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 30000

التصحيح: 3\4

القناة: TNT Sports 1

القمر الصناعي: Astra 3A

التردد: 11344

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

التصحيح: 3\4

القناة: SuperSport HD

القمر الصناعي: Eutelsat W2

التردد: 10845

الاستقطاب: أفقي

الترميز 30000

التصحيح 3\4

ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يدفع الهولندي أرني سلوت بالتشكيل الآتي في مباراته اليوم ضد نوتنجهام فورست.

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: أندي روبرستون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - جرافنبرخ - سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.

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