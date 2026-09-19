340 حادثة طائرات مسيّرة قرب مواقع عسكرية بريطانية خلال عام.. تحذيرات من تهديدات متصاعدة

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن تسجيل مئات الحوادث المرتبطة بالطائرات المسيّرة بالقرب من مواقع عسكرية في بريطانيا، خلال الفترة الممتدة حتى أغسطس 2026، وسط تحذيرات من تنامي المخاطر الأمنية المرتبطة بهذه الطائرات.

وبحسب بيانات حصلت عليها الصحيفة من وزارة الدفاع البريطانية بموجب قوانين حرية المعلومات، تم تسجيل 340 حادثة لطائرات مسيّرة داخل أو بالقرب من مواقع عسكرية بريطانية خلال 12 شهرًا حتى أغسطس 2026.

ارتفاع حوادث الطائرات المسيّرة في بريطانيا

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد حوادث الطائرات المسيّرة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ سجلت بريطانيا 250 حادثة خلال العام السابق، بينما بلغ عدد الحوادث 126 حادثة في عام 2024.

ويعكس هذا الارتفاع زيادة ملحوظة في رصد الطائرات المسيّرة بالقرب من المنشآت والمواقع العسكرية البريطانية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن استخدام هذه التكنولوجيا في عمليات المراقبة أو التسلل إلى المناطق الحساسة.

تحذيرات من عدم الاستعداد لمواجهة التهديد

ونقلت صحيفة الإندبندنت عن خبراء في شؤون الدفاع، إلى جانب وزير الدفاع البريطاني السابق عن حزب المحافظين توبياس إلوود، تحذيرات بشأن قدرة بريطانيا على التعامل مع التهديدات المتزايدة التي تمثلها الطائرات المسيّرة.

وأشار إلوود إلى أن بعض عمليات التسلل بالطائرات المسيّرة يُنسب إلى جهات معادية تعمل لصالح دول أخرى، ما يزيد من المخاوف بشأن طبيعة التهديدات التي قد تواجهها المنشآت العسكرية البريطانية.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل التطور السريع الذي تشهده تقنيات الطائرات المسيّرة، والتي أصبحت قادرة على تنفيذ مهام متعددة، من بينها الاستطلاع والمراقبة والوصول إلى مناطق يصعب تأمينها بالوسائل التقليدية.

وزارة الدفاع البريطانية تفسر زيادة الأرقام

من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن الارتفاع في أعداد الحوادث المسجلة لا يرتبط بالضرورة بزيادة فعلية في محاولات اختراق المواقع العسكرية فقط.

وأرجعت الوزارة جزءًا من الزيادة إلى تطور تقنيات رصد الطائرات المسيّرة، إلى جانب تحسين آليات الإبلاغ عن الحوادث وارتفاع مستوى اليقظة بين أفراد القوات المسلحة في مختلف المواقع العسكرية.

وبذلك، تشير البيانات إلى أن زيادة عمليات الرصد والإبلاغ قد تكون أحد العوامل التي ساهمت في ارتفاع الأرقام المسجلة خلال الفترة الأخيرة.

بريطانيا توسع إجراءات مواجهة الطائرات المسيّرة

وفي إطار التعامل مع التهديدات المرتبطة بالطائرات المسيّرة، قالت وزيرة القوات المسلحة البريطانية لويز ساندر جونز إن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات لتعزيز حماية المواقع الدفاعية.

وتشمل الإجراءات توسيع المجال الجوي المحظور فوق أكثر من 200 موقع دفاعي، بما يهدف إلى الحد من تحليق الطائرات المسيّرة في المناطق الحساسة.

كما أعلنت الحكومة البريطانية زيادة الإنفاق المخصص لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة إلى أربعة أضعاف، في محاولة لتعزيز قدرات الرصد والتعامل مع هذه الطائرات.

تشريعات جديدة للتعامل مع الطائرات المسيّرة المعادية

وتضمنت الإجراءات البريطانية أيضًا إقرار تشريعات تمنح أفراد القوات المسلحة صلاحيات للتعامل بشكل مباشر مع الطائرات المسيّرة التي تمثل تهديدًا معاديًا.

وتأتي هذه الخطوات في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية المرتبطة بالطائرات المسيّرة، خصوصًا مع انتشار استخدامها وتطور قدراتها التقنية.

وبحسب البيانات التي نشرتها الإندبندنت، فإن تسجيل 340 حادثة خلال عام واحد يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ250 حادثة في العام السابق و126 حادثة خلال عام 2024، ما يسلط الضوء على تصاعد الاهتمام البريطاني بتأمين المنشآت العسكرية والتعامل مع التهديدات الجوية غير التقليدية.