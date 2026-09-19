تابع المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية تنفيذ أعمال زراعة الأشجار والتوسع فى زيادة الرقعة الخضراء واستغلال المساحات غير المستغلة بمداخل المدن، والمحاور الرئيسية بنطاق المحافظة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بشأن «تخضير كل المحافظات».

«حظر نهائى لقطع الأشجار».. قرار عاجل في الشرقية وتحذيرات للمخالفين

وأكد محافظ الشرقية أن أعمال المتابعة تضمنت زراعة الأشجار ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، وانتظام أعمال الرى والتقليم، ورفع كفاءة المناطق الخضراء والتوسع فى أعمال التخضير بالمحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى، واستغلال المساحات المتاحة وغير المستغلة فى أعمال التشجير وزيادة الرقعة الخضراء.

كما شدد محافظ الشرقية على حظر قطع الأشجار نهائيا، وضرورة الحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء القائمة، مع تطبيق القانون على المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن زيادة المساحات الخضراء تمثل أحد محاور الارتقاء بالمظهر الحضارى، وتحسين البيئة، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين.