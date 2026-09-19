siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads

الأخبار

«حظر نهائى لقطع الأشجار».. قرار عاجل في الشرقية وتحذيرات للمخالفين

حظر نهائى لقطع الأشجار
حظر نهائى لقطع الأشجار

تابع المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية تنفيذ أعمال زراعة الأشجار والتوسع فى زيادة الرقعة الخضراء واستغلال المساحات غير المستغلة بمداخل المدن، والمحاور الرئيسية بنطاق المحافظة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بشأن «تخضير كل المحافظات».

«حظر نهائى لقطع الأشجار».. قرار عاجل في الشرقية وتحذيرات للمخالفين

وأكد محافظ الشرقية أن أعمال المتابعة تضمنت زراعة الأشجار ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، وانتظام أعمال الرى والتقليم، ورفع كفاءة المناطق الخضراء والتوسع فى أعمال التخضير بالمحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى، واستغلال المساحات المتاحة وغير المستغلة فى أعمال التشجير وزيادة الرقعة الخضراء.

لا يفوتك

محافظ الشرقية: تكثيف الرقابة على مواقف السيارات وخطوط السير مع بدء العام الجامعي

وزير الكهرباء يبحث مع «هيدروفولتا» البلجيكية التعاون في تحلية المياه ومعالجة المياه الجوفية

كما شدد محافظ الشرقية على حظر قطع الأشجار نهائيا، وضرورة الحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء القائمة، مع تطبيق القانون على المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن زيادة المساحات الخضراء تمثل أحد محاور الارتقاء بالمظهر الحضارى، وتحسين البيئة، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين.

لا يفوتك

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف مدخل قرية شرويدة بالزقازيق| صور

تموين بنى سويف: تحرير 490 محضرًا لمخالفات تموينية وبيئية وصحية

الزمالك يفرض غرامة تاريخية على خوان بيزيرا قبل انتقاله إلى شباب الأهلي
تم نسخ الرابط
اسم الكاتب

مقال رئيس التحرير

الخليج بين ضغوط واشنطن والتقارب مع طهران... إلى أين يتجه النفوذ الأمريكي؟

بقلم ياسر بركات