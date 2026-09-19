محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف مدخل قرية شرويدة بالزقازيق| صور

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، متابعته الميدانية لأعمال الرصف الجارية بطريق مدخل قرية شرويدة بمركز الزقازيق، والتي تُنفذها مديرية الطرق والنقل بطول 1.4 كم ومتوسط عرض 10 أمتار، وبتكلفة تقديرية بلغت 12 مليون جنيه، للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين حركة السيارات والمارة.

نسب التنفيذ والجدول الزمني





أعمال رصف مدخل قرية شرويدة بالزقازيق

وأوضح المهندس محمد صلاح، مدير الإدارة العامة للمشروعات بمديرية الطرق بالشرقية، الانتهاء من رصف 700 متر طولي بنسبة تنفيذ بلغت 50%، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء الكامل من الأعمال ونهاية الشهر المقبل تمهيدًا لدخول الطريق الخدمة.

التوجيهات والالتزام بالمواصفات

وفي السياق نفسه، شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع مديرية الطرق لإزالة أي معوقات لتسريع معدلات الإنجاز، مع مراعاة مناسيب غرف الصرف الصحي والالتزام بالمعايير الفنية والجودة لضمان استدامة الطريق.

أعمال رصف مدخل قرية شرويدة بالزقازيق



