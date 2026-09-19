وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف المرور الميداني على مواقف السيارات وخطوط النقل بمختلف أنحاء المحافظة، بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي 2026 - 2027، وزيادة حركة انتقال الطلاب والمواطنين، للتأكد من انتظام حركة السيارات وتوافر وسائل النقل اللازمة.

محافظ الشرقية: تكثيف الرقابة على مواقف السيارات وخطوط السير مع بدء العام الجامعي

وشدد محافظ الشرقية، في بيان، على ضرورة متابعة التزام السائقين بخطوط السير والحمولة المقررة وتعريفة الأجرة المحددة، مؤكدا عدم التهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في انتظام حركة نقل الركاب والحفاظ على حقوق المواطنين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها الميدانية على المواقف وخطوط النقل بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للوقوف على مدى انتظام حركة السيارات وتوافر وسائل النقل، خاصة مع زيادة الإقبال عليها من جانب الطلاب بالتزامن مع بدء العام الجامعي.

كما شملت المتابعة رصد أي كثافات أو ملاحظات داخل المواقف وعلى خطوط السير، والعمل على التعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انسيابية حركة نقل الركاب وعدم وجود معوقات تؤثر على حركة الطلاب والمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني على المواقف وخطوط النقل، مع تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، لضمان الالتزام بخطوط السير والحمولة وتعريفة الأجرة المقررة، وتوفير وسائل نقل منتظمة وآمنة للمواطنين والطلاب بمختلف أنحاء المحافظة.