شقق الإيجار التمليكي 2026.. موعد الحجز ورابط مسكن والشروط وخطوات التقديم

يبدأ غدًا الأحد فتح باب التقديم على شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026، من خلال التقديم الإلكتروني عبر بوابة «مسكن» التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد إتاحة كراسة الشروط التي تتضمن تفاصيل الوحدات المطروحة، وقيمة الإيجار، ونظام السداد والتخصيص، إلى جانب المستندات المطلوبة وشروط الحصول على الوحدة.

ويأتي الطرح الجديد ضمن جهود توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، حيث يشمل نحو 10 آلاف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.

10 آلاف وحدة ضمن طرح شقق الإيجار التمليكي

ويضم طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 نحو 10 آلاف وحدة سكنية، منها حوالي 5 آلاف وحدة منفذة بالفعل، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها.

وتتوزع الوحدات على نحو 26 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، بما يتيح للمتقدمين الاختيار من بين عدد من المشروعات وفقًا لشروط الطرح والوحدات المتاحة بكل مدينة.

وتختلف مساحات الوحدات بحسب المشروع والمدينة، إذ تتراوح مساحات الوحدات المنفذة بين 57 و161 مترًا مربعًا، بينما تتراوح مساحات الوحدات المقرر تنفيذها بين 90 و126 مترًا مربعًا.

موعد حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات التقديم والحجز إلكترونيًا اعتبارًا من الأحد 20 سبتمبر 2026، بالتزامن مع إتاحة كراسة الشروط للراغبين في الحصول على إحدى الوحدات.

وتتضمن كراسة الشروط التفاصيل النهائية للطرح، ومنها قيمة جدية الحجز، والقيمة الإيجارية، وآلية السداد والتعاقد، وشروط التخصيص، فضلًا عن المستندات المطلوبة والقواعد المنظمة للحصول على الوحدة.

ولذلك يتعين على الراغبين في التقديم قراءة كراسة الشروط بشكل كامل قبل تسجيل الطلب، للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات المحددة للطرح.

رابط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026

يتم التقديم على الوحدات إلكترونيًا من خلال بوابة «مسكن» التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يستطيع المتقدم إنشاء حساب وتسجيل بياناته واختيار الوحدة وفقًا للقواعد المحددة.

ويمكن الوصول إلى بوابة «مسكن» من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ثم اختيار الخدمة الخاصة بالوحدات المطروحة واستكمال إجراءات التسجيل والحجز إلكترونيًا.

خطوات إنشاء حساب على بوابة مسكن

ويحتاج المتقدم لأول مرة إلى إنشاء حساب على بوابة «مسكن»، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات الأساسية، تشمل:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة «مسكن». اختيار «إنشاء حساب جديد». تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة. كتابة الاسم كاملًا كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا. تسجيل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني. إدخال عنوان الإقامة الحالي وعنوان بطاقة الرقم القومي. إنشاء كلمة مرور وتأكيدها. إدخال رمز التحقق المرسل إلى الهاتف أو البريد الإلكتروني لتفعيل الحساب.

وبعد تفعيل الحساب، يمكن للمتقدم تسجيل الدخول والبدء في إجراءات التقديم على الوحدات المتاحة.

خطوات حجز شقق الإيجار التمليكي

بعد فتح باب الحجز، تبدأ إجراءات التقديم من خلال بوابة «مسكن»، وفقًا لما تحدده كراسة الشروط.

وتشمل خطوات الحجز الدخول إلى البوابة وقراءة كراسة الشروط، ثم تسجيل الدخول بالحساب الشخصي، وإدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

بعد ذلك، يمكن للمتقدم اختيار المدينة والمشروع والوحدة وفقًا للوحدات المتاحة، ثم رفع المستندات المطلوبة وسداد قيمة جدية الحجز والمصروفات المقررة بالطريقة التي تحددها كراسة الشروط.

ويُنصح المتقدم بالاحتفاظ ببيانات الطلب وإيصال السداد لاستخدامهما في متابعة موقف الحجز واستكمال الإجراءات المطلوبة.

أماكن شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026

تشمل المدن التي تتواجد بها الوحدات المنفذة ضمن الطرح عددًا كبيرًا من المدن الجديدة، ومن بينها القاهرة الجديدة، 15 مايو، بدر، الشروق، العبور الجديدة، العبور، 6 أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة ودمياط الجديدة.

كما تشمل السادات، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، الفيوم الجديدة، الفشن الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، ناصر الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة وأسوان الجديدة.

وتختلف المساحات والوحدات المتاحة من مدينة إلى أخرى، وفقًا للمشروعات التي يشملها الطرح.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

وحددت كراسة الشروط مجموعة من الضوابط الخاصة بالمتقدمين للحصول على الوحدات، من بينها ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم.

كما يشترط توافر الأهلية القانونية للتصرف والتعاقد، وألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت الملكية ما تزال قائمة أو تم التنازل عنها للغير.

وينطبق شرط عدم التملك سواء كانت الوحدة أو قطعة الأرض مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

كما يتم التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم وجود وحدات متاحة بمحافظة إقامة المتقدم، يمكنه التقديم على وحدة في مدينة أخرى، وفق الضوابط المحددة في كراسة الشروط.

ولا يجوز للأسرة، التي تضم الزوج والزوجة والأولاد القصر، حجز أكثر من وحدة ضمن الطرح.

تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم

وتتضمن قواعد الطرح تخصيص 5% من إجمالي الوحدات للأشخاص ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز.

ويتم تخصيص هذه الوحدات من خلال القرعة العلنية بين المتقدمين الذين استوفوا الشروط والإجراءات المطلوبة، وفقًا للقواعد المنظمة التي تحددها جهة الطرح.

25 ألف وحدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك

ويأتي طرح 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك بالتوازي مع طرح 15 ألف وحدة أخرى بنظام الإيجار، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9».

وبذلك يصل إجمالي الوحدات المطروحة بالنظامين إلى 25 ألف وحدة سكنية، مع اختلاف جهة الطرح وآليات التقديم ومواعيد الحجز والشروط الخاصة بكل نظام.

ومن المقرر أن تتضمن كراسة شروط شقق الإيجار التمليكي 2026 التفاصيل النهائية المتعلقة بالقيمة الإيجارية، وجدّية الحجز، وآلية التعاقد والسداد، إلى جانب الضوابط الخاصة بالتخصيص واستكمال إجراءات الحصول على الوحدة.