الزمالك يفرض غرامة تاريخية على خوان بيزيرا قبل انتقاله إلى شباب الأهلي

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، عن تفاصيل العقوبة المالية التي وقعها النادي على البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب انقطاعه عن التدريبات وعدم انتظامه مع الفريق خلال الفترة التي سبقت رحيله إلى الدوري الإماراتي.

وأوضح غريب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إدارة الزمالك قررت توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب، على خلفية عدم التزامه بالانتظام في التدريبات خلال الأيام التي سبقت حسم انتقاله إلى صفوف شباب الأهلي الإماراتي.

غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار على خوان بيزيرا

وأكد مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك أن قيمة الغرامة الموقعة على خوان بيزيرا تبلغ 100 ألف دولار، مشيرًا إلى أن اللاعب وقع على تعهد رسمي يلتزم من خلاله بسداد قيمة العقوبة المالية من أمواله الخاصة.

وشدد ماهر غريب على أن خوان بيزيرا يتحمل قيمة الغرامة بالكامل، وفقًا للتعهد الذي وقعه مع إدارة نادي الزمالك قبل استكمال إجراءات رحيله عن الفريق وانتقاله إلى الدوري الإماراتي.

وتأتي هذه العقوبة بعد الأزمة التي نشبت بين اللاعب والنادي خلال الفترة الأخيرة، قبل الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن انتقاله إلى شباب الأهلي.

أكبر غرامة في تاريخ الزمالك

وأشار ماهر غريب إلى أن الغرامة المالية الموقعة على خوان بيزيرا تعد الأكبر في تاريخ نادي الزمالك بحق أحد لاعبيه، وذلك بسبب الأزمة التي شهدتها الفترة التي سبقت انتقال اللاعب البرازيلي إلى صفوف النادي الإماراتي.

وكان بيزيرا قد دخل دائرة اهتمام شباب الأهلي، قبل أن تتسارع المفاوضات بين النادي الإماراتي والزمالك للوصول إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب، بالتزامن مع الأزمة المتعلقة بغيابه عن تدريبات الفريق الأبيض.

الزمالك ينتظر 3 ملايين دولار من شباب الأهلي

وفي سياق متصل، يترقب مسؤولو نادي الزمالك وصول مبلغ 3 ملايين دولار من نادي شباب الأهلي الإماراتي، وهي قيمة الدفعة الأولى من المقابل المالي المتفق عليه في صفقة انتقال خوان بيزيرا.

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بالصفقة عقب وصول الدفعة المالية المتفق عليها بين الناديين.

كما يرتبط إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب إلى نادي شباب الأهلي بإتمام الإجراءات المالية المتفق عليها، حيث يستعد الزمالك لاتخاذ الخطوات اللازمة عقب وصول قيمة الدفعة الأولى.

خوان بيزيرا يخضع للكشف الطبي في الإمارات

وكان خوان بيزيرا قد عاد إلى القاهرة خلال الأيام الماضية، وعقد جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك، تم خلالها مناقشة التفاصيل النهائية الخاصة بانتقاله إلى شباب الأهلي الإماراتي.

وحصل اللاعب البرازيلي على موافقة من مسؤولي الزمالك للسفر إلى الإمارات، حيث توجه إلى هناك من أجل الخضوع للكشف الطبي، تمهيدًا لاستكمال إجراءات انتقاله بشكل رسمي إلى النادي الإماراتي.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عن رحيل خوان بيزيرا وانتقاله إلى صفوف شباب الأهلي الإماراتي، عقب الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك الجوانب المالية والإدارية الخاصة بالانتقال.

ويعد خوان بيزيرا أحد اللاعبين الذين ظهروا مع الزمالك خلال الفترة الماضية، قبل أن تنتهي رحلته مع الفريق الأبيض بالانتقال إلى الدوري الإماراتي، في صفقة شهدت خلال أيامها الأخيرة عددًا من التطورات، أبرزها العقوبة المالية الكبيرة التي وقعها النادي على اللاعب بسبب عدم انتظامه في التدريبات.

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