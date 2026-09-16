وائل جمعة يكشف كواليس الأهلي بعد الفوز على أبو قير للأسمدة: حاجات مش باينة للناس

كشف وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن كواليس الفترة الحالية التي يعيشها الفريق، عقب الفوز على أبو قير للأسمدة، مشيرًا إلى أن الفريق يسير وفق الهدف الذي حدده الجهاز قبل انطلاق منافسات الدوري، والمتمثل في تحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط خلال الجولات الأولى.

وجاءت تصريحات وائل جمعة عقب المباراة، التي شهدت تحقيق الأهلي الانتصار على أبو قير للأسمدة، وسط حديث من جانب مدير الكرة عن الظروف التي يمر بها الفريق، والتي يرى أنها لا تظهر بشكل كامل للجماهير والمتابعين.

وائل جمعة: هدفنا جمع أكبر عدد من النقاط

أكد وائل جمعة أن الأهلي نجح في تحقيق الهدف الذي وضعه الجهاز مع بداية مشوار الفريق في الدوري، وهو حصد أكبر قدر ممكن من النقاط خلال الجولات الأولى.

وقال مدير الكرة بالنادي الأهلي عقب المباراة: «الحمد لله على الفوز وتحقيق الهدف اللي بدأنا بيه الدوري، إننا نحقق أكبر قدر من النقاط بعد مرور خمس جولات».

وأشار وائل جمعة إلى أهمية النتائج التي حققها الفريق خلال بداية الموسم، مؤكدًا أن الجهاز كان يستهدف الوصول إلى هذه المرحلة بأكبر عدد من النقاط، قبل الدخول في المراحل المقبلة من المنافسات.

ظروف صعبة داخل الأهلي لا يعرفها الجمهور

وتحدث مدير الكرة بالأهلي عن وجود ظروف وأمور داخلية صاحبت الفترة الماضية، موضحًا أن بعض هذه التفاصيل لا يتم الإعلان عنها أمام الجماهير ووسائل الإعلام.

وقال وائل جمعة: «ظروف صعبة وأمور الناس اللي برا متعرفهاش، إحنا قافلين التمرين وقافلين أي حاجة تطلع، وفي حاجات مش باينة للناس».

وأضاف: «في أمور كتيرة معاكسة حصلت معانا، والناس بتحكم من أحداث الموسم اللي فات».

وتعكس تصريحات مدير الكرة رغبة الجهاز في الحفاظ على خصوصية ما يدور داخل الفريق، خاصة فيما يتعلق بالتدريبات والحالة الفنية والبدنية للاعبين، في ظل المطالبات المستمرة بالكشف عن أسباب بعض الاختيارات خلال المباريات.

وائل جمعة يرد على مطالبات مشاركة بعض لاعبي الأهلي

وتطرق وائل جمعة إلى المطالبات الجماهيرية بمشاركة عدد من لاعبي الأهلي، موضحًا أن الحكم على جاهزية أي لاعب لا يمكن أن يعتمد فقط على ما يظهر خلال المباريات، لأن الجهاز الفني يتابع اللاعبين بشكل يومي خلال التدريبات.

وقال مدير الكرة بالأهلي: «في ناس عمالة تطالب بلاعيبة تلعب، أنت مش معانا في التمرين ولا شوفت اللاعب ده حاضر ولا مش حاضر، جاهز ولا مش جاهز، ولا إيه الظروف، ولا لعب ولا ملعبش».

وأوضح أن الجهاز الفني والإداري لديه تفاصيل أكبر عن حالة كل لاعب، سواء من الناحية البدنية أو الفنية، وكذلك مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات، وهو ما يجعل الاختيارات النهائية مسؤولية الجهاز المعني بإدارة الفريق.

فترة التوقف فرصة لتجهيز اللاعبين

وفي ختام تصريحاته، أشار وائل جمعة إلى أن فترة التوقف المقبلة تأتي في توقيت مناسب بالنسبة للأهلي، خاصة أنها ستمنح اللاعبين الذين ابتعدوا عن المشاركة فرصة للعمل على استعادة جاهزيتهم.

وقال: «هي فترة وعدت، وفترة التوقف جاية لنا في وقت كويس، علشان اللعيبة اللي كانت بعيدة تستعد وترجع، وبإذن الله تدي فرصة لكل اللعيبة».

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في الاستفادة من فترة التوقف من أجل رفع جاهزية جميع عناصر الفريق، خاصة اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص كافية خلال المباريات الماضية، تمهيدًا للاستحقاقات المقبلة.

وتأتي تصريحات وائل جمعة بعد بداية يسعى خلالها الأهلي إلى مواصلة حصد النقاط، مع تأكيد مدير الكرة أن الفريق لديه تفاصيل داخلية وظروف لا تكون واضحة للجماهير، مطالبًا في الوقت نفسه بالنظر إلى جاهزية اللاعبين وظروفهم داخل التدريبات عند تقييم اختيارات الجهاز الفني.