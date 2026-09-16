أسعار الذهب اليوم في مصر..ارتفاع مفاجئ لعيار 21 والجرام يقفز 60 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، الأربعاء 16 سبتمبر 2026، ارتفاعًا جديدًا داخل سوق الصاغة، خاصة في أسعار عياري 21 و24، وذلك بعد تحرك الأسعار مقارنة بآخر تحديثات السوق صباح اليوم.

ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون والمتعاملون متابعة حركة الذهب عالميًا، بالتزامن مع تسجيل الأوقية مستويات أعلى مقارنة بأسعار أمس، وهو ما ينعكس على حركة المعدن الأصفر في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 6310 جنيهات للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 6210 جنيهات، ليسجل ارتفاعًا قدره 60 جنيهًا في سعر البيع مقارنة بالأسعار السابقة.

ويعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، لذلك يحظى باهتمام كبير من جانب المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية، وكذلك المتابعين لحركة أسعار الذهب بشكل مستمر.

وبلغت نسبة ارتفاع سعر عيار 21 نحو 0.96%، بينما استقر سعر الشراء عند مستوى 6210 جنيهات وفقًا لآخر تحديث.

أسعار الذهب عيار 24 و22 و18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7211.5 جنيه للبيع، مقابل 7097.25 جنيه للشراء، بعدما ارتفع سعر البيع بنحو 66.5 جنيه، بنسبة بلغت 0.93% مقارنة بالأسعار السابقة.

أما سعر الذهب عيار 22، فسجل نحو 6610.5 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 6505.75 جنيه.

وفيما يتعلق بـسعر الذهب عيار 18 اليوم، فقد وصل إلى نحو 5408.5 جنيه للبيع، مقابل 5322.75 جنيه للشراء، ليسجل ارتفاعًا في سعر البيع بنحو 53.5 جنيه، بنسبة بلغت نحو 1%.

ويعكس ذلك استمرار التحركات السعرية داخل سوق الذهب، مع اختلاف معدلات التغير بين أعيرة الذهب المختلفة.

سعر الذهب العالمي اليوم

وعلى المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4332.73 دولار، مقارنة بنحو 4276.43 دولار أمس، لتسجل ارتفاعًا جديدًا في الأسواق العالمية.

وتعد حركة سعر الأوقية عالميًا أحد العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل السوق المصرية، إلى جانب عدد من العوامل المحلية، من بينها حركة سعر الصرف ومستويات العرض والطلب وتطورات التداول داخل سوق الصاغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبالنسبة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، فقد سجل نحو 50,480 جنيهًا للبيع وفقًا لآخر تحديث.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21، الذي يزن 8 جرامات، نحو 50,816 جنيهًا، بينما سجل سعر ربع الجنيه الذهب، بوزن جرامين، نحو 12,720 جنيهًا.

ووصل سعر نصف الجنيه الذهب، بوزن 4 جرامات، إلى نحو 25,420 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم

وشهدت أسعار سبائك الذهب اليوم تحركًا بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في السوق.

وسجلت سبيكة الذهب عيار 24 وزن 0.25 جرام نحو 1984 جنيهًا، بينما بلغ سعر السبيكة وزن 0.5 جرام نحو 3769 جنيهًا.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن جرام واحد إلى نحو 7352 جنيهًا، بينما سجلت سبيكة وزن 2.5 جرام نحو 18,205 جنيهات.

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 36,271 جنيهًا، فيما سجلت سبيكة وزن 10 جرامات نحو 72,521 جنيهًا.

كما وصل سعر سبيكة الذهب وزن 15.55 جرام إلى نحو 112,724 جنيهًا، وسجلت سبيكة وزن 20 جرامًا نحو 144,943 جنيهًا، بينما بلغ سعر سبيكة وزن 25 جرامًا نحو 181,179 جنيهًا.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا نحو 362,157 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب في مصر

وبلغ سعر أونصة الذهب، التي تزن 31.10 جرام، نحو 225,386 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الذهب في السوق المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة للذهب قد تختلف عن السعر النهائي للمشغولات الذهبية عند الشراء، بسبب إضافة المصنعية والدمغة والضريبة، كما قد تختلف قيمة المصنعية من محل صاغة إلى آخر.

وتستمر أسعار الذهب اليوم في مصر في التحرك على مدار اليوم وفقًا لتغيرات السوق المحلية والعالمية، لذلك يحرص المتعاملون على متابعة التحديثات المستمرة، خاصة فيما يتعلق بسعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية.