الدوري الإنجليزي 2024-2025.. مواعيد الجولة الرابعة وجدول الترتيب والهدافين

تنطلق مساء اليوم السبت منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الجاري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي عن شهر سبتمبر الجاري، وخوض المنتخبات المباريات الدولية.

ويقدم الموجز مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي وترتيب الدوري والهدافين..

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي

السبت 14-9-2024

ساوثهامبتون ضد مانشستر يونايتد - 2:30 عصرا

ليفربول ضد نوتينجهام فورست - 5:00 مساءً

مانشستر سيتي ضد برينتفورد - 5:00 مساءً

فولهام ضد وست هام - 5:00 مساءً

كريستال بالاس ضد ليستر سيتي - 5:00 مساءً

برايتون ضد إيبسويتش تاون - 5:00 مساءً

أستون فيلا ضد إيفرتون - 7:30 مساءً

بورنموث ضد تشيلسي - 10:00 مساءً

الأحد 15-9-2024

توتنهام ضد أرسنال - 4:00 عصرًا

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل - 6:30 مساء

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الرابعة

1- مانشستر سيتي - 9

2- ليفربول - 9

3- برايتون - 7

4- آرسنال - 7

5- نيوكاسل - 7

6- برينتفورد - 6

7- أستون فيلا - 6

8- بورنموث - 5

9- نوتنجهام فورست - 5

10- توتنهام - 4

11- تشيلسي - 4

12- فولهام - 4

13- وست هام - 3

14- مانشستر يونايتد - 3

15- ليستر سيتي - نقطة

16- كريستال بالاس - نقطة

17- إبسويتش تاون - نقطة

18- وولفرهامبتون - نقطة

19- ساوثهامبتون - 0

20- إيفرتون - 0

الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 7

2- محمد صلاح - ليفربول - 3

2- لويس دياز - ليفربول - 3

2- نوني مادويكي - تشيلسي - 3

2- بريان مبيومو - برينتفورد - 3

3- كاي هافيرتس - آرسنال - 2

3- نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 2

3- أنطوان سيمنيو - بورنموث - 2

3- داني ويلبيك - برايتون - 2

3- يوان ويسا - برينتفورد - 2

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