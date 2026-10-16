العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026

سعر الدولار اليوم.. سيطر الاستقرار الملحوظ على العملة الخضراء اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 خلال عطلة البنوك، حيث لم تشهد الأسواق المصرفية أي تغيرات كبيرة في أسعار الصرف، نظرًا لتوقف التداول الرسمي.



ويأتي ثبات سعر الدولار اليوم وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمتعاملين في سوق العملات، انتظارًا لاستئناف العمل بالبنوك وتأثير العوامل الاقتصادية على حركة الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم



ولم يسجل سعر الدولار اليوم الأسواق المصرفية أي تغيرات في أسعار الصرف مقارنة بالإغلاق السابق، إذ يرتبط استقرار سعر الدولار خلال العطلات الرسمية والثانوية بتوقف عمليات البيع والشراء داخل البنوك، مع استمرار تداول الأسعار في السوق السوداء وشركات الصرافة وفقًا لحركة العرض والطلب.

ويهتم المستوردون والمستثمرون بمتابعة سعر الصرف بشكل دوري، خاصة مع توقعات بحدوث تغيرات في الفترة المقبلة بناءً على المستجدات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

وإليكم آخر تحديثات سعر الدولار اليوم، والتوقعات المستقبلية لحركة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري مع عودة التداولات الرسمية في البنوك.

الموجز ينقل آخر تطورات وصل لها سعر الدولار اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 في البنوك المختلفة، لتزويدكم بمعلومات دقيقة تساعدكم على اتخاذ قراراتكم المالية بثقة والذي جاء على النحو التالي:



سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست

بلغ سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib

بلغ سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.