تثبيت أسعار البنزين والسولار في مصر.. لجنة التسعير التلقائي تقرر عدم تحريك أسعار الوقود

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية دون أي تعديل أو تغيير، وذلك عقب مراجعة تطورات أسعار النفط العالمية وسعر صرف العملات الأجنبية خلال الربع الممتد من يوليو حتى سبتمبر 2026، ومقارنتها بالربع السابق، في إطار آلية التسعير التلقائي المعمول بها في مصر.

وأوضحت اللجنة أن قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية جاء بعد دراسة المحددات الرئيسية المؤثرة في معادلة التسعير، وعلى رأسها التغيرات في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتحركات أسعار خام برنت في الأسواق العالمية، إلى جانب التطورات المحلية والدولية التي تؤثر على تكلفة توفير المنتجات البترولية.

تثبيت أسعار البنزين والسولار دون تغيير

جاء قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية بعد مراجعة لجنة التسعير التلقائي المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بتكلفة استيراد النفط والمنتجات البترولية، فضلًا عن التغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026.

وتعتمد آلية التسعير التلقائي على متابعة عدد من المتغيرات الأساسية التي تؤثر على تكلفة المنتجات البترولية، بما يساعد اللجنة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسعار وفقًا للتطورات الاقتصادية وحركة الأسواق العالمية.

وشملت المراجعة الأخيرة التغيرات في سعر برميل خام برنت، الذي يُعد أحد المؤشرات الرئيسية المستخدمة في تقييم تكلفة النفط عالميًا، إلى جانب تحركات سعر الصرف خلال الربع الثالث من عام 2026، ومقارنة هذه المؤشرات بمستوياتها خلال الربع السابق.

وفي ضوء نتائج المراجعة، قررت اللجنة استمرار العمل بالأسعار الحالية للمنتجات البترولية، دون الإعلان عن أي زيادات أو تخفيضات جديدة، بما يعني عدم تغيير الأسعار المقررة قبل صدور القرار.

عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

يأتي القرار عقب عودة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية إلى ممارسة مهامها، تنفيذًا لقرار سابق صادر عن مجلس الوزراء، إذ تولت اللجنة مراجعة التطورات الاقتصادية والمحلية والدولية المرتبطة بتسعير المنتجات البترولية في السوق المصرية.

وتضمنت أعمال اللجنة دراسة التطورات التي طرأت على أسعار المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، إلى جانب تقييم أثر التغيرات الاقتصادية على المعادلة السعرية، مع مراعاة الإجراءات السعرية التي اتُخذت خلال الفترة الماضية.

وتستهدف آلية التسعير التلقائي ربط قرارات مراجعة أسعار الوقود بمجموعة من المحددات الاقتصادية، بما يسمح بتقييم التكلفة وفقًا للمتغيرات التي تؤثر على سوق الطاقة، وفي مقدمتها أسعار النفط العالمية وسعر الصرف.

ويأتي تثبيت الأسعار في إطار المراجعة الدورية لهذه المحددات، بعد دراسة البيانات المتعلقة بالربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر 2026، ومقارنتها بالربع السابق، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار الأسعار أو تعديلها.

أسعار الوقود وتأثير القرار على المواطنين

يمثل قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية أهمية للمواطنين وقطاعات النقل والخدمات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، نظرًا لارتباط الوقود بتكاليف الانتقال ونقل السلع وتشغيل عدد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

ومن شأن استمرار الأسعار دون تغيير أن يُبقي تكلفة شراء المنتجات البترولية عند مستوياتها السابقة، بدلًا من تطبيق زيادة جديدة أو خفض الأسعار خلال المراجعة الحالية.

كما تتابع قطاعات واسعة من المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية قرارات لجنة التسعير التلقائي، لما لها من تأثير مباشر على نفقات تشغيل السيارات ووسائل النقل، فضلًا عن ارتباط تكاليف الوقود بمصروفات التشغيل في عدد من القطاعات الاقتصادية.

وأكد القرار استمرار أسعار المنتجات البترولية دون تعديل، استنادًا إلى مراجعة المؤشرات المحددة لآلية التسعير خلال الربع الثالث من عام 2026، في حين تظل أي تغييرات مستقبلية مرتبطة بنتائج المراجعات اللاحقة والقرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

وبذلك، تستمر أسعار البنزين والسولار وباقي المنتجات البترولية عند مستوياتها المعمول بها قبل القرار، دون الإعلان عن أي تغيير جديد في الأسعار ضمن المراجعة الحالية للجنة التسعير التلقائي.