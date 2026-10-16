siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads

بيزنس وبورصة

سعر الذهب اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 في مصر عيار 21 الآن.. بكام النهاردة

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. متابعة سعر الذهب عيار 21 في مصر تعد خطوة أساسية لأي شخص مهتم بهذا القطاع، سواء للاقتناء الشخصي أو لأغراض استثمارية.
 

وتُقدم العديد من المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية تحديثات دورية لأسعار الذهب، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن
 

ولهذا نعلم جيدًا أن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن هو خيارًا مفضلًا للعديد من المشترين الراغبين في شراء مجوهرات جميلة ومتينة للاستخدام اليومي، كما أن البعض يفضل الاستثمار في عيار 18 نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، مما يتيح فرصة شراء كميات أكبر.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، وقبل عودة العمل بالبنوك والمؤسسات الحكومية في الثامنة صباحًا فيد سيطر الثبات النسبي على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن إذ يعد الموضوعات الاقتصادية الهامة الذي يهم الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء أو بيع الذهب سواء لأغراض استثمارية أو للاقتناء الشخصي.
 

ويعد سعر الذهب في مصر فرصة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الاستثمارية، سواء للمدخرين أو للمستثمرين في الذهب، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ولهذا يمكن متابعة سعر الذهب في مصر بالمصنعية يمكن بشكل لحظي، حيث تتراوح المصنعية عادة بين 30 و60 جنيهًا مصريًا للجرام، وتختلف من محل لآخر حسب التصميم والجودة.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي آخر مستجدات طرأت على سعر الذهب اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 وهي كالتالي:
 

سعر الذهب اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026
 

فى السطور التالية، نرصد سعر الذهب اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 فى مصر، وذلك عقب الارتفاع الأخير الذى سجله المعدن الأصفر، وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالى:
 

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة نحو 7120 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار21 في الصاغة نحو 6230 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

استقر سعر الذهب اليوم عيار 18 في الصاغة عند 5340 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الصاغة نحو 49840 جنيه.

سعر الذهب العالمي

سجل سعر الأونصة 4171 دولارًا.

وتختلف الأسعار فى محلات الصاغة حسب المصنعية التى (تتراوح بين 50 - 200 جنيه للجرام حسب التصميم)

لا يفوتك

العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026

أحمد كجوك: خفض أعباء خدمة الدين وزيادة مساهمة القطاع الخاص أولوية اقتصادية

سعر الذهب العالمي يرتفع 1% اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026.. الدولار والفيدرالي يحددان اتجاه المعدن الأصفر
تم نسخ الرابط
اسم الكاتب

مقال رئيس التحرير

خلف أستار 13 أكتوبر1981... أسرار الأيام السبعة التي هزت مصر والعالم

بقلم ياسر بركات