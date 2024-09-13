ميعاد مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ينتظر متابعي كرة القدم العالمية، ميعاد مباراة تشيلسي ضد بورنموث التي تجمعهما في بطولة الدوري الإنجليزي بهذا الموسم، وترغب في معرفة القنوات الناقلة لها.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، تحضيراته لمواجهة بورنموث في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

ويلتقي فريق تشيلسي مع بورنموث، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريمرليج".

يعاني فريق تشيلسي من سوء النتائج في بطولة الدوري الإنجليزي حتى الآن، حيث أنه خاض 3 مواجهات، انتصر في واحدة وتعادل وخسر في مثلها.

أما بورنموث، ففاز في مباراة وتعادل في مواجهتين، خلال مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن.

ويكشف لكم “الموجز”، في السطور الآتية، عن موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث

وتقرر أن يكون موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث، يوم السبت الموافق 14 سبتبمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

وتقام مباراة تشيلسي ضد بورنموت، على ملعب دين كورت "معقل الفريق الأخير"، والتي يبحث فيه البلوز عن الفوز من أجل حصد الثلاث نقاط، وذلك ما يستهدفه بورنموث أيضاً.

مباراة تشيلسي

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام بورنموث

ومن المتوقع أن يكون تشكيل تشيلسي أمام بورنموث كالآتي:

حراسة المرمى: سانشيز.

الدفاع: جوستو، فوفانا، كيلول، كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو، بالمر.

الهجوم: نيتو، جاكسون، مادويكي.

القنوات الناقلة لـ مباراة تشيلسي وبورنموث

تذاع مباراة تشيلسي وبورنموث عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لـ مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

معلق مباراة تشيلسي وبورنموث

واستقرت إدارة شبكة قنوات بي إن سبورت على معلق مباراة تشيلسي وبورنموت القادمة، على أن يكون المعلق الرياضي محمد بركات.

موقع تشيلسي وبورنموث في ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي برصيد 9 نقاط.

2- ليفربول برصيد 9 نقاط.

3- برايتون برصيد 7 نقاط.

4- أرسنال برصيد 7 نقاط.

5- نيوكاسل برصيد 7 نقاط.

6- برينتفورد برصيد 6 نقاط.

7- أستون فيلا برصيد 6 نقاط.

8- بورنموث برصيد 5 نقاط.

9- نوتينجهام فورست برصيد 5 نقاط.

10- توتنهام برصيد 4 نقاط.

11- تشيلسي برصيد 4 نقاط.

12- فولهام برصيد 4 نقاط.

13- وست هام برصيد 3 نقاط.

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